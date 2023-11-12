Автор материала сослался на поступившие в распоряжение журналистов документы. В них говорится, что Белый дом потратил на Украину 100 миллиардов долларов и готов направить более 60 миллиардов в рамках единого пакета финансирования с Израилем.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе прямо исключил проведение выборов на время вооруженного конфликта.

Это выступление прошло после сообщений о разногласиях между политическим и военным руководством страны в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил, что боевые действия зашли в тупик и похожи на ситуацию во время Первой мировой войны.

При этом в понедельник главный помощник Залужного погиб при взрыве гранаты в собственном доме. Украинские официальные лица уже заявили, что рассматривают это дело, как несчастный случай.

Ранее заместитель Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик заявил, что в случае отмены выборов президента Владимир Зеленский останется на своем посту даже после истечения своих полномочий. Он напомнил, что конституция предусматривает смену первого лица государства только после проведения голосования всех жителей страны.