Запад поставил Зеленского перед сложным выбором
Официальная отмена выборов президента на Украине оставит действующего главу государства Владимира Зеленского без поддержки США и других стран Запада. Вся поступающая помощь обосновывается защитой демократических идеалов, которые предусматривают свободу голосования жителей. В случае их отмены Зеленскому грозят большие неприятности, поэтому он оказался перед сложным выбором, указал журналист телеканала Fox News Майкл Доргана.
Автор материала сослался на поступившие в распоряжение журналистов документы. В них говорится, что Белый дом потратил на Украину 100 миллиардов долларов и готов направить более 60 миллиардов в рамках единого пакета финансирования с Израилем.
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе прямо исключил проведение выборов на время вооруженного конфликта.
Это выступление прошло после сообщений о разногласиях между политическим и военным руководством страны в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил, что боевые действия зашли в тупик и похожи на ситуацию во время Первой мировой войны.
При этом в понедельник главный помощник Залужного погиб при взрыве гранаты в собственном доме. Украинские официальные лица уже заявили, что рассматривают это дело, как несчастный случай.
Ранее заместитель Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик заявил, что в случае отмены выборов президента Владимир Зеленский останется на своем посту даже после истечения своих полномочий. Он напомнил, что конституция предусматривает смену первого лица государства только после проведения голосования всех жителей страны.