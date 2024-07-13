13 июля 2024, 10:24

Запад попытается «вбить клин» между Арменией и союзниками — Васильев

РИА «Новости»
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Запад пытается оттянуть Армению от союзников, хотя на примере других стран видно, к чему это приводит. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.

«Они (страны Запада - прим. ред.) стремятся не просто „вбить клин“», - подчеркнул он.

Васильев признал, что действия «внешних игроков» и руководства в Ереване вызывают тревогу и опасения. Они дестабилизируют ситуацию не только внутри страны, но и за ее пределами.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что российская сторона крайнее сожалеет об участии Армении в саммите НАТО. Собственными руками страна рискует нанести ущерб своей безопасности. Россию беспокоит и расширение миссии ЕС в Армении. Натовцы уже проникли на Южный Кавказ, но их появление не поможет добиться устойчивого мира в регионе.

Клин Армения Россия Запад ОДКБ Видное
13 июля 2024, 09:53
НАТО отказался осуждать с ОДКБ выстраивание системы безопасности
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Россия и ОДКБ неоднократно предлагали Североатлантическому альянсу обсудить выстраивание системы безопасности, но блок не выразил желания вести диалог. Об этом РИА «Новости» заявил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.

По его словам, НАТО предлагали наладить точки соприкосновения, учитывая ключевой принцип - не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других.

Васильев добавил, что альянс вместо Североатлантической зоны все больше распространяет свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также Россия фиксирует попытки западных государств вызвать нестабильность в кавказском регионе и Иране. По его мнению, дестабилизация в этом районе приведет к угрозам безопасности для всех стран ОДКБ.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал, что участники саммита НАТО в Вашингтоне продемонстрировали в итоговой декларации свое желание руководить другими странами. Альянс подтвердил, что будет «устанавливать свои порядки» в мире и «разбираться» с КНР.

Россия НАТО ОДКБ
13 июля 2024, 09:50
«Важная фигура для свой страны». Испанская певица — о Путине
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Президент Владимир Путин — знаковая фигура современной России. Таким мнением поделилась с журналистами News.ru испанская певица и солистка группы Baccara Кристина Севилья.

«Я уважаю его (Путина - прим. ред.) как политика, я знаю его уже много лет и считаю, что он важная фигура для свой страны», - отметила она.

Артистка призналась, что в целом ее не интересует политика, но, несмотря на это, она испытывает уважение ко всем политикам, включая испанских.

На днях иранский президент Масуд Пезешкиан назвал российского лидера Владимира Путина ценным стратегическим союзником. Он заявил, что иранские власти глубоко ценят эту дружбу.

Президент Владимир Путин - знаковая фигура современной России. Таким мнением поделилась с журналистами News.ru испанская певица и солистка группы Baccara Кристина Севилья.

Музыка Владимир Путин
13 июля 2024, 09:37
Соучастникам убийства кандидата в президенты Эквадора дали 34 года тюрьмы
Global Look Press
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Суд Эквадора вынес приговор соучастникам убийства кандидата на пост президента Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщила генпрокуратура страны в соцсети Х.

На основании представленных доказательств судьи признали Карлоса Эдвина Ангуло виновным как соучастника. Его приговорили к 34 годам и восьми месяцам лишения свободы. Такое же наказание получила соучастница Лаура Дайянара Кастильо.

Суд вынес приговор в отношении еще трех пособников. Им дали по 12 лет тюрьмы.

Кандидата в президенты Эквадора застрелили в августе 2023 года после предвыборного митинга в Кито. Политолог, журналист Юрий Светов тогда предположил, что к убийству политика могла быть причастна военизированная преступная группировка.

Убийства Тюрьмы Эквадор
13 июля 2024, 09:10
Кейт Миддлтон пропустила матч по поло из-за химиотерапии
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Принцессе Уэльской Кейт Миддлтон пришлось пропустить матч благотворительного Кубка по поло 2024 года Out-Sourcing Inc вечером 12 июля. Представители Кенсингтонского дворца выпустили соответствующее заявление, сообщили журналисты Hellomagazine.

Принц Уильям - большой поклонник поло, он вновь поучаствовал в турнире в качестве игрока. Однако супруга не смогла поддержать его, так как проходит курс химиотерапии, пытаясь победить рак.

Спортивное благотворительное соревнование прошло в Виндзорском парке. Организаторы планируют за турнир собрать свыше миллиона фунтов стерлингов.

Деньги передадут различным организациям, включая Ассоциацию по борьбе с заболеваниями двигательных нейронов, Воздушную скорую помощь Уэльса и Королевское африканское общество.

Недавно пользователи Сети заподозрили принцессу Уэльскую в симуляции болезни. Слухи о ее якобы мнимом раке появились после того, как принцессу увидели на ежегодном параде Trooping the Colour с улыбкой на лице.

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