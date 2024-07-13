«Они (страны Запада - прим. ред.) стремятся не просто „вбить клин“», - подчеркнул он.

Васильев признал, что действия «внешних игроков» и руководства в Ереване вызывают тревогу и опасения. Они дестабилизируют ситуацию не только внутри страны, но и за ее пределами.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что российская сторона крайнее сожалеет об участии Армении в саммите НАТО. Собственными руками страна рискует нанести ущерб своей безопасности. Россию беспокоит и расширение миссии ЕС в Армении. Натовцы уже проникли на Южный Кавказ, но их появление не поможет добиться устойчивого мира в регионе.