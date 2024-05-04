Запад подготовил провокации перед инаугурацией Путина

«Фиксируются попытки неправительственных организаций и СМИ из недружественных стран, а также подконтрольных им ресурсов иноагентов, создать негативный информационный фон вокруг предстоящего события», - отметил Пискарев.

По его данным, акции планируются у посольств России в странах Евросоюза и НАТО. Активистам раздают листовки и плакаты с антироссийскими лозунгами.

Председатель комиссии отметил, что Запад не смог повлиять на волеизъявление россиян и теперь там пытаются создать «выгодную им медийную картинку». Однако эти акции никак не влияют на ситуацию в России. Инаугурация пройдет при полной поддержке ее жителей и в соответствии с законом, подчеркнул Василий Пискарев.

Мероприятие пройдет 7 мая. Его покажут в прямом эфире.