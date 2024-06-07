07 июня 2024, 08:39

Запад планировал поделить Россию на пять частей — Додик

РИА «Новости»
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Коллективный Запад отработал в Югославии план по разделу России на пять частей. Однако президент Владимир Путин раскрыл замысел и защитил интересы своей страны, заявил ТАСС президент Республики Сербской Милорад Додик.

По его словам, 20 лет назад западные страны тренировались на Югославии , чтобы спустя годы провести аналогичную кампанию в России. Додик заявил, что они планировали оккупировать Украину, чтобы максимально приблизиться и разделить страну на части.

«Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так поступать во многих частях мира, и вот, наконец, пришли сюда. Думали, что у них это получится», - сказал он.

Путин, по мнению Додика, заметил эту тенденцию и принял меры. Президент России встал на защиту национальных и государственных интересов. Глава Республики Сербской назвал его богатством русского народа.

О плане Запада поделить Россию Путин заявлял на прошлогодней коллегии Минобороны. По его словам, эту кампанию начали сразу после распада СССР.

Международные отношения Россия Запад Владимир Путин
07 июня 2024, 08:26
Путин указал на восстановительный рост товарооборота с Республикой Сербской
РИА «Новости»
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В объемах торгово-экономической деятельности между Россией и Республикой Сербской Боснии и Герцеговины появился заметный восстановительный рост. Об этом на встрече с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком заявил российский лидер Владимир Путин, его слова привело РИА «Новости».

«Конечно, на этом поприще развития экономики общие объемы торгово-экономической деятельности у нас пока являются скромными, но в 2024 году по сравнению с прошлым годом мы наблюдаем заметный восстановительный рост», - заявил Путин.

Встреч лидеров стран прошла в рамках Петербургского международного экономического форума в четверг, 6 июня.

Ранее Додик пообещал, что Республика Сербская не присоединится к антироссийским санкциям. При этом он признался, что испытывает сильное давление из-за такой однозначной позиции.

Санкции Россия Экономика
07 июня 2024, 07:39
Турция ограничит импорт пшеницы
РИА «Новости»
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Власти Турции временно приостановят импорт пшеницы для поддержки своих производителей. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского и лесного хозяйства республики.

В ведомстве отметили, что ограничения вступят в силу 21 июня и продлятся до 15 октября, однако в зависимости от ситуации на рынке сроки могут быть скорректированы.

Турция является вторым по объему покупателем российской пшеницы, больше этой продукции закупает только Египет. Также в топ импортеров входят Пакистан, Бангладеш и Алжир.

По информации «Коммерсанта» в период с июля 2023 года по май 2024 года Россия продала 50,5 миллиона тонн пшеницы, что больше аналогичного периода прошлого сезона на 10 миллионов.

Ранее Турция увидела в БРИКС альтернативу вероятному вступлению в Евросоюз.

Турция Сельское хозяйство
07 июня 2024, 07:34
«Примерно из этой же серии». Мединский сравнил саммит в Швейцарии с Евровидением
Unsplash
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Многие страны не приедут на саммит по Украине в Швейцарии так же, как и не приехали на Евровидение. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил об этом ТАСС.

Журналисты спросили его, имеет ли смысл проводить саммит в заявленном составе - без присутствия многих стран , например, России и Китая. В ответ Мединский сравнил мероприятие близ Люцерна с эстрадным конкурсом.

«Евровидение же проходит, это примерно из этой же серии. Результат будет примерно такой же», - сказал он.

Россию не пригласили на саммит, несмотря на возражения китайских и швейцарских политиков. Лидеры стран СНГ отказались ехать в Швейцарию.

Евровидение-2024 прошло в мае в Швеции. В конкурсе приняли участие около 40 стран. Победитель, певец Немо Меттлер , разбил награду о сцену.

Саммиты Евровидение Швейцария
07 июня 2024, 07:14
США ввели санкции из-за закона об иноагентах в Грузии
Unsplash
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Политикам, правоохранителям и частным лицам из Грузии ограничили въезд в США из-за закона об иноагентах. Представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге объявил о введении первого пакета санкций, сообщило агентство AP News.

Несколько десятков человек обвинили в антидемократической деятельности и ввели визовые ограничения. В первый пакет антигрузинских санкций попали чиновники, члены правящей партии «Грузинская мечта», правоохранители, законодатели, частные лица и члены их семей. Миллер заявил, что поводом для ограничений стал закон об иноагентах.

«Эти действия рискуют подорвать европейское будущее Грузии и противоречат Конституции Грузии и желаниям ее народа», - сказал он.

Представитель Госдепа заявил, что США не ограничатся одним пакетом санкций. Он предупредил, что если власти Грузии не сменят курс, последуют новые рестрикции.

Закон об иноагентах в Грузии вступил в силу, несмотря на вето президента. Организации, которые получали более 20% своего финансирования из иностранных источников, внесут в специальный реестр.

Грузия США Законы Санкции Иноагенты

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