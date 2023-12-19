Он отметил, что сразу после распада СССР Запад начал работать над «разложением» России. Для этого противник вступил в контакт с так называемой «пятой колонной», с террористами и сепаратистами.

«Запад самым активным образом начал работать с пятой колонной, с сепаратистами и террористическими организациями знал, с кем и для чего ему работать - для развала России», - сказал Путин.

Параллельно западные элиты не менее активно действовал на постсоветском пространстве.

Глава государства также сообщил об активизации НАТО у российской границы. По его словам, Запад до сих пор не отказался от агрессивных действий и «претензий на глобальное превосходство».