19 декабря 2023, 14:56

Запад планировал поделить Россию на части — Путин

РИА «Новости»
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Запад с самого развала Советского союза начал работать с сепаратистами и террористическими организациями. Европа не скрывала, что хотела поделить Россию на части. Об этом заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны.

Он отметил, что сразу после распада СССР Запад начал работать над «разложением» России. Для этого противник вступил в контакт с так называемой «пятой колонной», с террористами и сепаратистами.

«Запад самым активным образом начал работать с пятой колонной, с сепаратистами и террористическими организациями знал, с кем и для чего ему работать - для развала России», - сказал Путин.

Параллельно западные элиты не менее активно действовал на постсоветском пространстве.

Глава государства также сообщил об активизации НАТО у российской границы. По его словам, Запад до сих пор не отказался от агрессивных действий и «претензий на глобальное превосходство».

Запад Владимир Путин
19 декабря 2023, 15:11
Путин исключил военные действия против Европы
РИА «Новости»
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Россия не планировала воевать против Европы, несмотря на сообщения про это со стороны Запада. Об этом на расширенной коллегии Минобороны заявил президент Владимир Путин.

«Они нас пугают. Мы же понимаем, что Россия не собирается воевать с Европой. Да мы и сейчас не собираемся», - заявил он.

Путин отметил, западные страны, а именно США, сами развязали войну в 2014 году.

«У нас выбора не оставалось. Тем самым США решили для себя другую важную задачу. Их очень беспокоило сближение России с Европой. Они там должны быть хозяевами, пугали, что злобная России придет. Я же разговаривал с многими европейскими лидерами, они спрашивали: чего они нас пугают?» - добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что Западу не нужна такая большая страна, как Россия.

«Я много раз им уже говорил, что не нужна им такая Россия, слишком большая. Поделить нужно, подчинить себе кусками, как они себе Европу подчиняют», - заключил Путин.

Ранее президент заявил, что Россия не откажется от выполнения целей специальной операции.

Россия Владимир Путин
19 декабря 2023, 14:25
Надежды на изменение политики США в случае избрания Трампа назвали смешными
Global Look Press
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США не откажутся от своих задач и целей на внешней арене в случае избрания Дональда Трампа президентом в 2024 году. Об этом «360» заявил политолог Юрий Светов.

По его мнению, разговоры о вероятном отказе Соединенных Штатов от финансирования Украины после избрания Байдена звучат смешно.

«Это можно назвать дележкой шкуры неубитого медведя. Трамп еще не выдвинулся, у него незакрытое уголовное дело. Также ему еще нужно выиграть выборы. Лично у меня большие сомнения, что его допустят до выборов, в том числе и Байдена», - сказал политолог.

Светов напомнил, что, помимо финансирования Украины, в США также обсуждают оборонный бюджет, часть которого предусмотрена для передачи киевскому режиму.

«Это внутренние разборки. Но всерьез обсуждать, что будем делать Трамп в январе 2025 года… Он ведь тоже многое обещал, когда избирался в прошлый раз, но ничего не выполнил. Ситуация по отношению к нам не изменится. Основная линия идет на то, что Россия и Китай являются основными противниками, она заложена в доктрине США», - добавил он.

Ранее Трамп заявил, что в состоянии склонить Россию и Украину к урегулированию конфликта в течение суток , писал RT.

США Дональд Трамп Россия Украина
19 декабря 2023, 12:53
Россия отказалась от налоговых соглашений почти с 40 странами
РИА «Новости»
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Из-за санкций Россия отказалась исполнять некоторые положения международных договоров о налогообложении с 38 странами. Подписанный президентом Владимиром Путиным закон опубликовали на портале правовой информации.

Исполнение отдельных положений приостановили до устранения нарушений экономических интересов и прав физических и юридических лиц из России либо до истечения срока действия этих соглашений.

Страна отказалась от некоторых пунктов конвенций и соглашений об избежании двойного налогообложения имущества и доходов, заключенных с Швецией, Великобританией, Польшей, Данией, США, Болгарией, Румынией, Южной Кореей, Венгрией, Словакией, Бельгией, Японией и другими государствами.

Президент подписал закон 19 декабря. Совфед одобрил его 13 декабря, а Госдума приняли за день до этого.

Владимир Путин также ужесточил наказание за пронос на территорию колонии и СИЗО запрещенных предметов. Людей, которые повторно передадут заключенному телефон, смогут приговорить к двум годам лишения свободы.

Законы Налоги Россия Южная Корея Владимир Путин Польша Франция
19 декабря 2023, 12:50
Заявление Великобритании о продолжении поддержки Украины оценили в Кремле
РИА «Новости»
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Заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о продолжении помощи Украине соответствует предыдущей риторике, но это решение только истощит ресурсы страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на традиционном брифинге.

Представитель Кремля подчеркнул, что Кэмерон высказал «хорошо известную позицию» по конфликту на Украине.

«Мы хорошо знаем эту позицию, она не может изменить ход событий», - подчеркнул Песков.

Кремль Великобритания Дмитрий Песков Россия Украина

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