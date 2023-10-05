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«Похоже, что, предвидя потерю контроля над Украиной, Запад постарается не оставить на ее территории даже выжженной земли…» - написал обозреватель.

Ренкас указал, что Запад запугиванием Украины Россией пытается скрыть глобальную аферу, которая приведет страну к полному опустыниванию. А зерновой шантаж нужен для приумножения прибыли заинтересованных лиц.

Отношения Польши и Украины значительно испортились после отказа Варшавы открыть границы для украинской сельхозпродукции.

«Отвергая украинский зерновой шантаж и стоящие за ним интересы, мы не только защищаем польское сельское хозяйство, <…>, но и боремся за наши основные человеческие права», - заявил Ренкас.

Власти Польши призвали Украину быть благодарной, ведь страна приняла два миллиона украинских беженцев. Польское правительство отметило, что президент Владимир Зеленский не должен об этом забывать.