Запад обвинили в злоупотреблении правилами ВТО
Действующая международная торговая система мешает развитию беднейших стран. Об этом газете The Financial Times сообщила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.
По ее мнению, правила Всемирной торговой организации ограничивают меры, которые могут использовать развивающиеся государства.
«У развитых стран гораздо больше возможностей для субсидирования областей, благоприятных для окружающей среды», - объяснила она.
Гринспен отметила, что беднейшие страны испытывают проблемы выхода на рынки из-за новых барьеров и быстрых технологических изменений в богатых государствах.
«В цифровой сфере наименее цифровизованные страны отстали еще больше», - добавила председатель конференции.
Также она раскритиковала новые «зеленые нормы» ЕС, которые запрещают импорт из обезлесенных земель. По ее мнению, они слишком карательные.
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