Запад нашел циничное объяснение большому количеству погибших в Газе детей

По данным издания, за время обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,9 тысячи детей. Это 40% от общего числа погибших жителей анклава. Издание объяснило такую высокую смертность детей в вооруженном конфликте «демографической особенностью» сектора Газа и политикой палестинского движения ХАМАС.

«После взятия контроля над сектором Газа в 2007 году он (ХАМАС - прим. ред.) стремился сохранить высокий уровень рождаемости в регионе», - утверждает издание.

Жертвами атак ЦАХАЛ по сектору Газа стали более 8,7 тысячи человек. В министерство здравоохранения Палестины поступило 2030 заявлений о людях, пропавших без вести под завалами. В результате повторного удара по лагерю беженцев в Газе погибли десятки палестинцев. ЦАХАЛ выпустил по объекту более 10 снарядов.