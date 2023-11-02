02 ноября 2023, 04:50

Запад нашел циничное объяснение большому количеству погибших в Газе детей

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Высокий процент погибших в Газе детей объясняется политикой ХАМАС, поощряющей рождаемость. Такое объяснение привело британское издание The Economist.

По данным издания, за время обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,9 тысячи детей. Это 40% от общего числа погибших жителей анклава. Издание объяснило такую высокую смертность детей в вооруженном конфликте «демографической особенностью» сектора Газа и политикой палестинского движения ХАМАС.

«После взятия контроля над сектором Газа в 2007 году он (ХАМАС - прим. ред.) стремился сохранить высокий уровень рождаемости в регионе», - утверждает издание.

Жертвами атак ЦАХАЛ по сектору Газа стали более 8,7 тысячи человек. В министерство здравоохранения Палестины поступило 2030 заявлений о людях, пропавших без вести под завалами. В результате повторного удара по лагерю беженцев в Газе погибли десятки палестинцев. ЦАХАЛ выпустил по объекту более 10 снарядов.

Израиль Дети Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 ноября 2023, 05:37
«Отправить сразу в Россию». США попытались отсрочить поражение Украины с помощью циничной уловки
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Попытки команды американского лидера Джо Байдена объединить пакеты военной помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе — это «циничная политическая уловка», направленная на отсрочку поражения Киева. Об этом заявила телеведущая Лора Ингрэм на канале Fox News.

«Глядя на то, как обстоят дела сейчас на Украине, может, Пентагону стоит просто отправить оружие сразу в Россию? Они ведь все равно в конце концов его получат. Прямо как было с „Талибаном“* в Афганистане», - сказала она.

Она отметила, что даже самые убежденные в своем мнении уже не в состоянии нормально аргументировать позицию в пользу киевского режима, поэтому пытаются объединить обращение к конгрессу по финансированию Украины и «законные причины» по Израилю.

Ранее обозреватель французского издания AgoraVox Жюль Сейес заявил, что обострение палестино-израильского конфликта даст возможность плавно свернуть операцию Запада по Украине без внимания общественности. По его словам, победа России «могла бы произойти тихо».

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность Попытки команды американского лидера Джо Байдена объединить пакеты военной помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе - это «циничная политическая уловка», направленная на отсрочку поражения Киева. Об этом заявила телеведущая Лора Ингрэм на канале Fox News.

США Израиль Оружие Украина
02 ноября 2023, 05:28
Худшие опасения Зеленского начали сбываться
РИА «Новости»
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Худшие опасения украинского лидера Владимира Зеленского начали сбываться из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил китайский военный писатель Чэнь Си в статье для портала Sohu.

По его словам, после эскалации ситуации на Ближнем Востоке мировое внимание быстро перешло от Украины на Палестину и Израиль. Это испугало руководителей киевского режима.

«Больше всего Украина боится, что США направят всю имеющуюся помощь Израилю, который, в конце концов, гораздо важнее для Вашингтона, чем страна в Восточной Европе», - объяснил эксперт.

При «самом пессимистичном» раскладе американская сторона использует события на Ближнем Востоке в качестве шанса отстраниться от украинского кризиса. Сейчас «худшие опасения Владимира Зеленского сбываются», отметил автор материала.

Ранее президент Украины принял двухпартийную делегацию палаты представителей США. Конгрессмены отметили, что в курсе нехватки боеприпасов калибра 155 миллиметров у ВСУ. По их словам, «Израилю они тоже нужны».

США Владимир Зеленский Израиль Украина Конфликт Израиля и Палестины
02 ноября 2023, 04:32
Пентагон подорвал в небе над Тихим океаном баллистическую ракету из-за аномалии
РИА «Новости»
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Испытательный полет межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III прервали в воздухе из-за аномалии при пуске. Об этом сообщили в ВВС США, их заявление привело РИА «Новости».

«[Подразделение] Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном… из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг», - заявили в Пентагоне.

В оборонном ведомстве создали комиссию из представителей профильных подразделений, которая должна установить причину «аномалии». В Пентагоне отметили, что несмотря на неудачу испытательного пуска, он обеспечил их важными данными для поддержания боеготовности МБР.

Военный эксперт Алексей Леонков пояснил агентству, что у США нет замены устаревшим Minuteman III, поэтому они проводят тестовые запуски МБР, чтобы убедиться в их технических параметрах.

Военно-морские силы США в конце октября испытали новое оружие на литоральном боевом корабле. Американские военные запустили зенитную ракету Standard Missile 6, способную поразить надводные и воздушные цели.

США Ракеты Оружие
02 ноября 2023, 04:24
Небензя заявил, что у Израиля нет права на самооборону
РИА «Новости»
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У Израиля не может быть права на самооборону, потому что это оккупирующая страна, что подтвердили в Международном суде ООН в 2004 году. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии. Видеозапись с его речью выложили в Telegram-канале постпредства.

Небензя отметил, что у Вашингтона и его союзников хватает ресурсов лишь на утверждения «о якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону», которого нет у оккупирующей державы. По его словам, такие действия США являются лицемерными.

«Сегодня, видя ужасающие разрушения в Газе, многократно превышающие все то, что они гневно критикуют в других региональных контекстах - удары по гражданским объектам, включая больницы, гибель тысяч детей, они словно в рот воды набрали», - сказал Небензя.

Постпред РФ объяснил, что Россия признает право Израиля на обеспечение собственной безопасности, но ее гарантии могут быть только после решения палестинского кризиса на основе резолюций СБ ООН.

Ранее Небензя заявил, что США грубо нарушили международное право и суверенитет Сирии после атаки объектов в арабской республике. Он указал на опасность подобных действий на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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