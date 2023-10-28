Запад надел на страну пояс смертника. В Крыму оценили «помощь» Киеву от его партнеров

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Политик объяснил, что риторика западных стран стала «варварской» по отношению к Украине и ее населению. Киевскому режиму постоянно навязывают идею о продолжении боевых действий.

«Поставляя Украине все новое и новое смертельное и разрушительное оружие, Запад фактически надевает <…> пояс смертника», - констатировал Мурадов.

Он обратил внимание, что желающие навредить России страны «посылают взрывать родной дом» обычных украинцев. При этом население республики не переставало быть частью Русского мира.

Россия не допустит потери «исторического сознания» и не позволит превратить соседнее государство во враждебное, заключил постпред.

Ранее американский предприниматель Илон Маск попросил Запад прекратить бессмысленные жертвы среди украинцев, закончить разжигание конфликта между Россией и Украиной и наладить отношения с Москвой.