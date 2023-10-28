Запад нацелился на усиление военного производства Украины

«Теперь Запад требует от Киева увеличить собственное производство вооружений. Но это сложно сделать после трех десятилетий деиндустриализации и политики жесткой экономии, которую навязали Международный валютный фонд и другие финансовые институты», - указал журналист.

По его мнению, на фоне эскалации на Ближнем Востоке в Киеве все больше боятся снижения поддержки со стороны Запада.

На данный момент Украина нуждается в квалифицированных рабочих и инженерах, добавил автор статьи, отметив, что такие обстоятельства сложились на фоне постоянной мобилизации в стране. В итоге, как подчеркнул он, за границу убежали миллионы украинских граждан, а «хороших специалистов насильно отправили на фронт».

Экс-премьер Николай Азаров ранее заявил, что на Украине полностью истощились мобилизационные ресурсы , а ВСУ просят ротации.