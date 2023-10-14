Читайте нас в:

«Для проживающего в светской стране мусульманина является обязанностью защищать это государство, если руководство дает ему право исповедовать ислам», - указал он.

При этом, по словам Кадырова, еще более ответственным должен быть мусульманин, если президент страны относится к его религии с уважением.

«Что еще нужно нам, мусульманам России, если государством управляет чтущий ислам человек, защищающий писание и религию от любых нападок?» - поинтересовался чеченский лидер.

По мнению политика, если бы такое отношение было у глав других государств, мир сейчас не наблюдал бы происходящее на Ближнем Востоке.

«Мы не стали бы свидетелями палестинской трагедии, когда мировое сообщество боится озвучить неправомерные действия Израиля, длящиеся больше полувека», - подчеркнул он.

Кадыров добавил, что если страны не могут это сделать по тем или иным причинам, то нужно дать возможность высказаться народу. Позволить людям выходить на митинги, дать возможность оказать помощь Палестине.

«Запад лишает спокойной жизни палестинцев, не брезгуя противоречивыми заявлениями», - выразил уверенность глава Чечни.

По его словам, для западных стран СВО предстает «оккупацией», но вместе с тем действия Израиля они считают оправданными и необходимыми.

«Самые настоящие двойные стандарты. Это реальность, которая о многом говорит и еще раз показывает истинное лицо Запада», - заключил политик.