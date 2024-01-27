27 января 2024, 15:19

Запад испугался, что Россия подорвет роль доллара

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Европейская разведка считает, что Россия намерена разрушить мировую финансовую систему. Страна якобы проводила совещания по подрыву доллара как мировой резервной валюты, сообщила газета The Washington Post.

«Внутренние документы Совета безопасности России, полученные европейской разведывательной службой и проверенные The Washington Post, показывают, что Кремль проводил встречи в 2022 и 2023 годах по вопросу о том, как подорвать роль доллара», - написали журналисты.

Конечная цель якобы заключалась в демонтаже глобальной финансовой системы, сложившейся после Второй мировой войны. В одном из российских документов будто нашли запись: «Западные страны во главе с Соединенными Штатами пытались навязать свою собственную структуру, основанную на их доминировании».

Еще один документ, утверждают авторы статьи, призывал к расширению сотрудничества между Китаем и Россией в области искусственного интеллекта.

«Пекин и Москва создадут новую финансовую систему и евразийскую цифровую валюту на основе альтернативных платежных систем, таких как блокчейн, чтобы обойти доминирование Запада в глобальных финансовых транзакциях», - заявили авторы материала.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицал, что Россия работает над подрывом доминирования США в мировой финансовой системе. Но рассказал, что страна создаст новую систему экономических связей.

Как уверяли европейские чиновники в интервью The Washington Post, Запад хочет вернуться к обычному бизнесу, но Россия поняла - это невозможно. Теперь государство пытается построить новый мир.

США утратили экономическое лидерство, и мир продолжает активно отказываться от доллара как мировой резервной валюты. Юрист-международник Дмитрий Романенко заметил, что вопрос конфискации активов России остро стоит перед США. Но американская сторона понимает, что последствия будут опасны. Другие страны поспешат избавиться от гособлигаций США, отказаться от доллара и вывести свои активы.

США Кремль Доллары США Россия Запад
27 января 2024, 15:14
Британская балерина умерла в США из-за печенья с арахисом
Unsplash
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Британская балерина Орла Баксендейл переехала в США, чтобы покорять большую сцену. Но из-за оплошности 25-летняя танцовщица скончалась, сообщило издание People.

Девушка съела печенье, на этикетке которого в составе не указали арахис. Балерина перенесла тяжелый анафилактический шок, спровоцированный аллергией на лакомство из популярной сети супермаркетов.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами отозвало около 500 упаковок печенья, проданного с ноября по декабрь 2023 года. Оказалось, что поставщик заменил в рецептуре соевые орехи на арахис, не уведомив об этом своего главного специалиста по безопасности.

«Орла была действительно единственной в своем роде. Она была красивой, лучезарной, храброй душой, которая всегда верила, что осуществит свои самые большие мечты - и это именно то, что она сделала», - сказали близкие умершей.

В августе 2023 года в Белгороде умерла девятилетняя девочка. Причиной стала аллергическая реакция на введенный через капельницу антибиотик.

США Продукты
27 января 2024, 14:54
«Политический триллер». США подсадили Европу на свой газ и жестоко обманули
Телеканал «360»
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Соединенные Штаты уговорили Европу отказаться от российского газа, а теперь ввели новые, неудобные для нее правила. Поступили как дилер с клиентом — мягко подсадили на иглу, а потом вынудили расстаться с последним имуществом ради дозы. Об этом в колонке для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

А вы ведь помните, как американцы убеждали европейцев отказаться от русского газа? Тоталитарный, мол, говорили, кровавый. Негоже такой потреблять демократическим странам. То ли дело американский - чистенький, экологичный, а главное - молекулы свободы! Вот, на каждой молекулке даже штампик имеется.

И обещали давать его Европе столько, сколько понадобится, без ограничений. Надо только терминалы для приема сжиженного газа построить, и будет сплошное счастье.

Европа поначалу как-то не очень верила в столь заманчивое бизнес-предложение, хотя тоже ныла, что «путинский газ» покупать не есть дело кошерное и благородное. Мол, Россию спонсируем, которая травит всякими «Новичками» навальных со скрипалями, а также убивает умеренных террористических головорезов в Сирии, которые внезапно прониклись идеями свободы и демократии.

Законы рынка Но 24 февраля 2022 года все изменилось и для Европы. Русский газ стало покупать совсем невмоготу, но и обойтись без него - никак. И тогда американцы решили помочь - взорвали подводные газопроводы из России в Европу. Теперь-то уж точно деваться некуда, и танкеры с американским газом начали двигаться в сторону Европы - спасать союзников, так сказать.

Европейцы тем временем судорожно строили СПГ-терминалы, чтобы этот газ покупать. Кстати, цены на него были достаточно приемлемы, так как в Европе начала падать индустрия, и потребление газа сильно упало. И вроде бы всем какое-то время было нормально. Да, дорого, неприятно, но, с другой стороны, - ужасная Россия и ее «кровавые молекулы»… Соединенные Штаты уговорили Европу отказаться от российского газа, а теперь ввели новые, неудобные для нее правила. Поступили как дилер с клиентом - мягко подсадили на иглу, а потом вынудили расстаться с последним имуществом ради дозы. Об этом в колонке для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Карин-Жан Пьер, говорящая кучерявая ЛГБТ*-головка Белого дома, озвучила новые правила по экспорту из США сжиженного газа: «США приостановят одобрение новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж и намерены отслеживать влияние экспорта СПГ на стоимость энергоносителей, энергетическую безопасность США и окружающую среду».

Изящно ведь, да? Даже экологическую повесточку привязали, чтобы мало не показалось. Дилер рассказал клиенту о новых правилах, и они будут не совсем такими, как думал клиент. Но покупать-то придется - по любой цене, которую затребуют в США.

И вот прямо сейчас можно вспомнить [канцлера ФРГ] Олафа Шольца у турбины газового компрессора, расследование взрывов «Северных потоков», которое вывело на украинцев, и еще много чего. Можно даже снять прекрасный политический триллер, главной мыслью которого станет непробиваемый идиотизм европейцев.

Но по большому счету так им и надо, ибо предупреждали, и не единожды.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

Далее - прямая речь

США Экспорт Газ Европа Россия
27 января 2024, 12:25
«Германия не готова». Писториус сделал громкое заявление о России
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ФРГ не готова к противостоянию с Россией. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, чьи слова привело издание The Telegraph.

«Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем», - подчеркнул он.

Глава ведомства подчеркнул, что больше нельзя испытывать непоколебимую уверенность в том, что в регионе будет царить мир. Роль бундесвера изменилась на фоне вызовов безопасности, с которыми столкнулась Германия и ее союзники по НАТО. Писториус призвал готовиться к противостоянию с «исходящими от России угрозами».

В середине декабря министр допустил, что Европе придется компенсировать Украине недостающую помощь от США, если американцы не смогут договориться о финансировании.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Североатлантический альянс не видит угрозы со стороны России. При этом блок внимательно следит за действиями РФ, а также усиливает бдительность и присутствие на восточном фланге альянса.

Германия Европа Россия НАТО
27 января 2024, 12:21
«Пришлось бы делиться властью». Россию никогда не примут в НАТО
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У России никогда не было шансов войти в НАТО, поскольку блок как раз создавался для войны с ней. Об этом «360» рассказал историк Юрий Бондаренко. Он прокомментировал рассекреченную информацию о том, что в 1994 году Борис Ельцин предлагал тогдашнему лидеру США Биллу Клинтону в случае расширения альянса принять туда РФ в первую очередь.

«Никаких шансов у России войти в блок НАТО не было, поскольку он создавался для войны с Россией, а не для дружбы с ней, в противном случае его бы просто распустили, когда был распущен Варшавский договор. Одно дело - принять небольшие страны, которые можно сбить в одну небольшую стаю и „стричь“ их, и совсем другое - принять Россию. США прекрасно отдавали себе отчет в том, что такие слабые политики, как Ельцин, не всегда будут во главе России и придется делиться властью, если придет сильный. И он пришел», - рассудил историк.

Он добавил, что нынешний накал антироссийской пропаганды намного превысил антисоветскую пропаганду времен СССР.

«Это говорит о том, что целью был не Советский Союз, не борьба с „красной угрозой\", - борьба была против самой России с целью ее разграбления. Тогда это было завуалировано, сейчас открыто признано», - подчеркнул Бондаренко.

По его словам, суть политики России в том, чтобы создать коалицию стран «консервативных, христианских или по крайней мере любящих и ценящих традиционные отношения». Эксперт выразил уверенность в том, что «многие здравомыслящие люди с Запада», а вслед за ними и целые страны подтянутся к России.

«Победа будет за Россией, совершенно очевидно», - резюмировал историк.

О том, что Россию не собирались принимать в НАТО, поскольку блок создавался «исключительно против Советского Союза», ранее рассказал и военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад.

СССР Россия Запад НАТО

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