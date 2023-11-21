21 ноября 2023, 11:11

Запад использовал доктрину прав человека в своих интересах — Путин

РИА «Новости»
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Страны Запада оборачивали доктрину прав человека в свою пользу и использовали для вмешательства в дела других государств. Президент России Владимир Путин заявил об этом в приветствии к участникам конференции в честь 75-летия принятия Всеобщей декларации прав человека. Телеграмму зачитал глава СПЧ Валерий Фадеев, сообщил ТАСС.

«Подчеркну: существующий глубокий кризис [в области соблюдения прав человека] стал следствием постоянных попыток стран коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечения своего доминирования», - сказал глава государства.

Владимир Путин обвинил Совет Европы, СПЧ ООН и другие международные организации в предвзятости и неспособности решить свои задачи на фоне конфликта в Донбассе и Новороссии. Из-за этого Россия, по его словам, отказалась от членства , но продолжила выполнять обязательства в области защиты прав человека.

Российское государство вышло из Совета Европы в марте 2022 года, денонсировало конвенцию о защите нацменьшинств и отказалось уведомлять организацию о введении военного положения. Из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека страна вышла год назад.

Запад Владимир Путин
21 ноября 2023, 11:37
Зеленский ответил на вопрос об убийстве Путина
Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский в очередном интервью ответил на вопрос об убийстве российского лидера Владимира Путина. Своими соображениями политик поделился в беседе с The Sun.

Вопрос, который поставили перед Зеленским, звучал следующим образом: воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность.

Прямого ответа на него Зеленский не дал, пустившись в рассуждения о правах на защиту.

«Это война, и Украина имеет все права защищать нашу землю», - сказал он.

Высказался президент республики и о возможности переговоров с Россией. По его словам, Украина не будет стремиться заключить мир «любой ценой» «Трудно ли на поле боя? Да. Но заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», - указал Зеленский.

Помимо этого, политик признался, что западные партнеры, «обескураженные» отсутствием прогресса в боевых действиях, начинают сомневаться в возможностях ВСУ.

«Да, на нас могут оказывать давление, но наша позиция остается прежней», - добавил он, пояснив, что страна собирается сражаться «до конца».

Иными словами, продолжать боевые действия до последнего украинца , продолжая отправлять людей на убой, преследуя интересы США и Великобритании, как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Владимир Зеленский Россия Владимир Путин Украина
21 ноября 2023, 11:37
Аргентине предрекли окончательную катастрофу из-за нового президента
Global Look Press
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Аргентина рискует оказаться в катастрофической ситуации из-за программы нового президента Хавьера Милея. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Что-то подсказывает, что его правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе», - процитировал члена Совфеда RT.

По словам Пушкова, Милей предложил ввести американские доллары вместо национальной валюты, сажать в тюрьму за любое нарушение, не вступать в БРИКС и дружить с США и Израилем. Биограф нового президента Аргентины отмечал, что Милей через ветеринара-медиума общается со своей умершей в 2017 году собакой, обратил внимание сенатор.

Член Совета Федерации добавил, что новый аргентинский лидер стал избранником большей части молодежи. По мнению Пушкова, молодые люди без ориентиров и убеждений, но «с айфонами вместо мозгов» голосовали «не пойми за кого».

Президент России Владимир Путин ранее поздравил Хавьера Милея с победой на выборах. Глава государства отметил, что Россия рассчитывает на продолжение развития стратегического партнерства с Аргентиной в разных сферах.

Аргентина Россия Алексей Пушков
21 ноября 2023, 10:12
«Фонтанка» узнала, как беженцы попадают на границу России и Финляндии
РИА «Новости»
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За последние несколько дней из Россию в Финляндию перебрались чуть более 400 беженцев преимущественно из арабских стран, сообщила «Фонтанка». Издание выяснило, что до границы людей довозят на машинах с госномерами РФ, а после снабжают велосипедами.

«Фонтанка» также изучила специализированные чаты, где арабоговорящие молодые люди обсуждают стратегию и тактику перемещения.

«До границы беженцев совершенно точно довозят на российских машинах, а затем снабжают их велосипедами», - подчеркнул автор материала, изучивший, как работает эта схема.

По его оценке, судя по чатам, большинство их участников в растерянности и пытаются найти хоть какую-то информацию, что их ждет на пути в Финляндию. Еще одна тема, которую активно обсуждают, касается избавления от паспорта после пересечения границы. Как оказалось, такой шаг актуален для марокканцев, они идут на это, потому что в их стране нет боевых действий и им могут отказать в убежище.

А затем, как вполне можно допустить, финские СМИ будут тиражировать информацию о том, как российские пограничники пропускают людей без документов, отметили авторы материала.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что погранпереходами между Россией и Финляндией пользовались только те, кто имел на это законное право. Их не использовали для переправки мигрантов. Пограничники, по его словам, действовали по должностным инструкциям.

Финляндия Россия
21 ноября 2023, 09:51
Авиаудары вывели из строя вышки связи в городе Газа
Global Look Press
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На севере сектора Газа повредили вышли мобильных операторов. Жители города Газа остались без телефонной связи, сообщил телеканал Al Jazeera.

Корреспондент из зоны конфликта сообщил, что Армия обороны Израиля атаковала с воздуха вышки связи. После этого город Газа и север анклава остались без возможности поддерживать контакт по телефону.

Сильные взрывы прогремели в районе больницы «Шухада аль-Акса» и в Аль-Фаллудже. С момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября и начала военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа погибли более 13 тысяч человек.

В течение нескольких дней из анклава эвакуировали десятки россиян - чуть меньше половины желающих уехать. Спецборт МЧС доставил их в Россию. Некоторых беженцев разместят в Калужской области. Российские спасатели отправили в сектор Газа несколько партий гуманитарной помощи. Самолет Ил-76 вылетел в Египет с 27 тоннами продовольствия и предметов первой необходимости.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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