«Подчеркну: существующий глубокий кризис [в области соблюдения прав человека] стал следствием постоянных попыток стран коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечения своего доминирования», - сказал глава государства.

Владимир Путин обвинил Совет Европы, СПЧ ООН и другие международные организации в предвзятости и неспособности решить свои задачи на фоне конфликта в Донбассе и Новороссии. Из-за этого Россия, по его словам, отказалась от членства , но продолжила выполнять обязательства в области защиты прав человека.

Российское государство вышло из Совета Европы в марте 2022 года, денонсировало конвенцию о защите нацменьшинств и отказалось уведомлять организацию о введении военного положения. Из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека страна вышла год назад.