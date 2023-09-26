Запад и Украину обвинили в попытке устроить переворот в Польше
Украине пообещали вступление в Евросоюз в обмен на свержение власти в Польше. Об этом заявила журналистка польского государственного телеканала TVP Доминика Косич в соцсети X со ссылкой на «неофициальные источники».
«В Брюсселе неофициально говорят, что Германия и Франция пообещали властям Украины быстрое вступление в ЕС, если Киев поможет свергнуть нынешнее польское правительство. Они оправдывают это тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, а именно Польша блокирует эти изменения», - пояснила журналистка.
По словам Косич, Германия и Франция заинтересованы в изменении договоров для увеличения собственной власти внутри Евросоюза. Кроме того, эти страны хотят поскорее возродить деловые отношения с Россией и заняться переустройством Украины.
Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко отверг обвинения польской журналистки. По его словам, Украина не получала подобных предложений и не собирается вмешиваться во внутренние дела Польши.
В последнее время отношения Украины и Польши складываются не лучшим образом. Сначала страны разругались из-за украинского зерна. Польша запретила поставлять дешевую продукцию на свою территорию, чтобы защитить польских фермеров. Украина в ответ на это подала иск в ВТО.
В своем выступлении на Генассамблее ООН президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с «утопающим» , который пытается утянуть на дно своих спасателей. Политик отметил, что его задача защитить Польшу от действий опасного «утопающего».
Еще один скандал был связан с визитом украинского президента Владимира Зеленского в Канаду. В парламенте страны украинский политик вместе с канадскими депутатами чествовал ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Польский посол в Канаде Витольд Дзельский потребовал извинений.
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