Запад и Украину обвинили в попытке устроить переворот в Польше

Читайте нас в:

«В Брюсселе неофициально говорят, что Германия и Франция пообещали властям Украины быстрое вступление в ЕС, если Киев поможет свергнуть нынешнее польское правительство. Они оправдывают это тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, а именно Польша блокирует эти изменения», - пояснила журналистка.

По словам Косич, Германия и Франция заинтересованы в изменении договоров для увеличения собственной власти внутри Евросоюза. Кроме того, эти страны хотят поскорее возродить деловые отношения с Россией и заняться переустройством Украины.

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко отверг обвинения польской журналистки. По его словам, Украина не получала подобных предложений и не собирается вмешиваться во внутренние дела Польши.

В последнее время отношения Украины и Польши складываются не лучшим образом. Сначала страны разругались из-за украинского зерна. Польша запретила поставлять дешевую продукцию на свою территорию, чтобы защитить польских фермеров. Украина в ответ на это подала иск в ВТО.

В своем выступлении на Генассамблее ООН президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с «утопающим» , который пытается утянуть на дно своих спасателей. Политик отметил, что его задача защитить Польшу от действий опасного «утопающего».

Еще один скандал был связан с визитом украинского президента Владимира Зеленского в Канаду. В парламенте страны украинский политик вместе с канадскими депутатами чествовал ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Польский посол в Канаде Витольд Дзельский потребовал извинений.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.