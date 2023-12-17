17 декабря 2023, 23:22

Запад и Украина сделали Путину неожиданный подарок на Новый год

РИА «Новости»
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Раскол среди украинских властей и сокращение поддержки со стороны Запада стали неожиданным новогодним подарком для президента России Владимира Путина. Об этом сообщило издание Mainichi Shimbun.

Украина находится в крайне тяжелом положении. Контрнаступление ВСУ не принесло успехов даже спустя полгода, а западные страны снизили объемы помощи. При этом некогда прочные отношения между властями и военными стали разрушаться.

Журналисты напомнили, что эскалация на Ближнем Востоке погасила международный интерес к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и ситуации в стране в целом. Издание допустило прекращение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов на фоне разногласий в конгрессе. В связи с этим настроения партнеров и обстановка внутри государства подошли к критической точке. Это играет на руку России, заключили авторы статьи.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил ранее о нулевой эффективности принудительно мобилизованных бойцов ВСУ. При этом у большинства людей нет понимания того, что нужно защищать страну.

Запад Владимир Путин Украина Новый год
17 декабря 2023, 20:58
«Заявление было четким». Путин оставил для США важное послание
РИА «Новости»
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Слова президента России Владимира Путина о том, что с именем Генри Киссинджера связана прагматическая внешнеполитическая линия, которая улучшила отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами — важный сигнал для американцев. Об этом сообщило издание Newsweek.

Слова президента России Владимира Путина о том, что с именем Генри Киссинджера связана прагматическая внешнеполитическая линия, которая улучшила отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами - важный сигнал для американцев. Об этом сообщило издание Newsweek.

«Это заявление было очень четким приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом», - заявили авторы статьи.

Журналисты напомнили, что американским налогоплательщикам надоело спонсировать Украину, в том числе ушедших на пенсию госслужащих страны. При этом своих военных США на помощь не собираются отправлять, заметили в издании. Авторы материала предположили, что высказывание Путина о Киссинджере намекает на готовность России наладить контакты с Америкой.

Путин уже признал, что был наивен в нулевые годы в своих представлениях о Западе, думая, что страны не будут стремиться к конфронтации. Но уже после развала СССР те пытались добиться распада России, чтобы поделить великую державу на части и пользоваться ее ресурсами.

Западные элиты рассчитывали обрушить экономику , политическую и социальную системы России, но у них ничего не вышло. Российская Федерация - особенное государство, свободное в принятии решений. Путин пообещал, что страна не будет опираться на чужие подсказки и отдавать свой суверенитет «в обмен на колбасу».

США Отношения Россия Владимир Путин Украина
17 декабря 2023, 20:44
Покинувшие российский рынок западные компании потеряли более $103 млрд
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Иностранные компании, покинувшие российский рынок с февраля 2022 года, потеряли более 103 миллиардов долларов. Такие данные предоставила газета The New York Times.

По данным издания, покинувшие Россию компании заявили о потерях на сумму более 103 миллиардов долларов. В газете отметили, что президент Владимир Путин смог превратить «ожидаемую неудачу в схему обогащения».

На Западе ожидали, что уход иностранных компаний спровоцирует падение российской экономики. Но власти России «имели другие планы» и смогли превратить бегство западных компаний в «удачу для государства». При этом большинство иностранных предприятий продолжают сотрудничать с Россией, не желая нести потери.

Во время выступления на форуме «Россия зовет» Путин заявил, что российский бизнес в непростых условиях давления санкций повел себя ответственно. Бизнесмены не только наладили новые логистические цепочки и сохранили трудовые коллективы, но и запустили новые проекты в разных сферах экономики.

Санкции Россия Бизнес Владимир Путин Экономика
17 декабря 2023, 20:28
Объект инфраструктуры в Днепропетровской области получил повреждения
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Объект инфраструктуры получил повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Лысак в Telegram-канале.

«Поврежден инфраструктурный объект», - написал глава местной администрации.

В Одессе в ночь на 17 декабря прогремела серия взрывов. Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде и подконтрольном Киеву Херсоне. После взрыва в Херсоне начался пожар.

Сирены воздушной тревоги гудели в Харьковской области накануне. В Киеве 16 декабря раздались взрывы. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, работала система ПВО.

Взрывы Украина
17 декабря 2023, 20:19
Крупнейшую систему тоннелей ХАМАС обнаружили в секторе Газа
Pxhere
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Армия обороны Израиля обнаружила самую большую систему тоннелей палестинского движения ХАМАС. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что система подземных ходов находилась в 400 метрах от пограничного пункта «Эрез» на границе Израиля с сектором Газа.

«Армия обороны Израиля обнаружила систему подземных туннелей Хамаса, построенных в непосредственной близости от контрольно-пропускного пункта „Эрез“», - передали в пресс-службе.

Массивная система тоннелей, разделенная на ответвления, простирается более чем на четыре километра. Как отметили в израильской армии, тоннель, как и многие другие, построен из железобетона и оснащен электричеством, вентиляцией, канализацией, сетями связи и рельсами.

В проекте строительства тоннеля участвовала команда из десятков террористов, специально прибывшая для его строительства из Хан-Юниса на север сектора Газа. В тоннеле военные Израиля обнаружили много оружия палестинского движения.

«За последние 70 дней ЦАХАЛ выявил множество примеров того, как эти туннели строились под больницами, школами, детскими садами и другими важными объектами», - добавили в пресс-службе.

ХАМАС вложил миллионы долларов в подземную планировку по всему сектору, уверена израильская сторона. Наступательные действия против Израиля велись в том числе из найденного тоннеля во время боев на территории сектора Газа. Несколько дней назад в тоннеле также обнаружили террористов, которых ЦАХАЛ ликвидировал.

Ранее сотрудник МИД Франции погиб в секторе Газа при ударе ЦАХАЛ. Дипломат укрылся в доме коллег из генерального консульства, но здание попало под удар, скончались около 10 человек.

Израиль Оружие Армия Конфликт Израиля и Палестины

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