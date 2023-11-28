28 ноября 2023, 17:39

Запад хотел развалить и разграбить Россию — Путин

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Запад собирался расчленить и разграбить Россию, используя силовые методы или смуту. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора. Трансляция речи российского лидера велась в Telegram -канале Кремля.

«На самом деле что им нужно? На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой, тогда надо посеять смуту», - отметил Путин.

По его словам, США и страны Запада не видят необходимости в существовании большой и многонациональной страны. Глава государства добавил, что Россия не позволит себя разделить и даст мощный отпор всем тем, кто попытается ее развалить.

«Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны», - процитировал RT слова российского лидера.

Ранее глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, что Запад возненавидел Путина из-за того, что тот разрушил их планы по расчленению страны. США и европейские страны хотели использовать Россию в своих интересах, но российских лидер смог защитить страну.

Запад Владимир Путин
28 ноября 2023, 18:16
Россия прекратит действие договора с Японией по сокращению ядерного оружия
unsplash.com
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Россия уведомила Японию о прекращении действия двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере сокращения ядерного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Такую меру приняли в связи с распоряжением правительства России от 7 ноября. Срок действия документа, подписанного властями двух государств в 1993 году, должен истечь после шести месяцев с даты уведомления Японии, уточнили в ведомстве.

Причина расторжения соглашения заключается в антироссийской политики администрации японского премьер-министра Фумио Кисиды. Речь идет о санкциях и наращивании военной активности азиатского государства в районе Дальнего Востока.

«Считаем невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим, в том числе интересы нашей национальной безопасности», - подчеркнули в МИД России.

Ранее Япония выразила сожаление в связи с выходом Российской Федерации из двустороннего соглашения о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия. Японская сторона заявила, что Россия якобы приняла это решение в одностороннем порядке.

Ядерное оружие Япония МИД РФ
28 ноября 2023, 16:33
Мэрия Турку решила снести бывшее здание генконсульства России в Финляндии
Unsplash
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Мэрия города Турку выкупила у государства здание, в котором раньше располагалось генеральное консульство России в Финляндии. Об этом сообщила телерадиовещательная компания Yle.

Здание площадью две тысячи квадратных метров обошлось городу в 1,6 миллиона евро. В качестве генконсульства дом служил с ноября 1967 года. Согласно заключенным ранее соглашениям, аренду за здание выплачивала не Россия, а МИД Финляндии.

«Турку покупает бывшее генконсульство России. Городской совет принял решение единогласно вчера, в понедельник», - отметило издание.

Мэрия финского города запланировала снести бывшее генконсульство и построить на этом месте детский сад.

Ранее руководство Финляндии решило закрыть почти все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. На этот шаг финская сторона пошла из-за увеличившегося потока беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Сейчас на российско-финской границе работает только один КПП «Райа-Йоосеппи - Лотта».

Финляндия Россия
28 ноября 2023, 16:27
Еврокомиссия одобрила запрет на продажу алмазов из России
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Еврокомиссия одобрила предложение о запрете продажи алмазов из России. Об этом сообщило агентство France 24.

«Европейская комиссия приняла предложение, которое будет передано на одобрение государствам-членам, что ожидается в ближайшие дни, если 27 государств-членов проголосуют единогласно», - написали журналисты.

Агентство ознакомилось с копией документа, где указано, что запретят торговать алмазами, экспортируемыми или приходящими транзитом из России, а также российскими бриллиантами, ограненными и отполированными в третьих странах.

Запрет на «непромышленные природные и синтетические бриллианты» и ювелирные украшения с ними начнет действовать с 1 января 2024 года. Импорт российских бриллиантов, которые проходили огранку и полировку в третьих странах, будут запрещать поэтапно: с марта по сентябрь 2024 года. Согласно новым правилам, на территории стран ЕС разрешат оборот камней только с нероссийской маркировкой.

Европейский союз делает все для недопущения обхода антироссийских санкций, сюда попала алмазная отрасль. ЕС разрывает экономические связи с Россией, чтобы поддержать Украину. Однако Европа не готова отказаться от российских алмазов , урана и нефти.

Ранее стало известно, что новые антироссийские санкции, которые готовит Евросоюз, позволят изымать у россиян недвижимость. Введенные ограничения поддержат изъятие финской арены Helsinki Hall у российских бизнесменов.

Санкции Евросоюз
28 ноября 2023, 16:24
Антикризисную систему Шольца сравнили с «рухнувшим карточным домиком»
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Изъятие 60 миллиардов из бюджета Германии привело к краху планов правительства на следующий год. Антикризисная система канцлера ФРГ Олафа Шольца не оправдала себя, сообщила газета Financial Times.

План немецкого политика предполагал выделение средств из Фонда экономической стабилизации (WSF) компаниям, которые испытали трудности во время пандемии COVID-19. В итоге предприятия из обозначенной суммы в 200 миллиардов евро получили только 30 миллиардов. Остальную сумму перенесли на 2024 год.

Однако, согласно окончательному решению правительства Германии, программу поручили свернуть до конца 2023 года.

«Система Шольца опиралась на все эти внебюджетные средства, и теперь все они рухнули как карточный домик», - заявил один из работавших при канцлере чиновников.

Конституционный суд Германии 16 ноября изъял из бюджета 60 миллиардов евро по иску оппозиционного блока. Власти планировали потратить эти средства на финансирование зеленых энергетических проектов в будущем, но по решению суда не смогут этого сделать.

ФРГ в свете денежных проблем достигла «тяжелого государственного кризиса». Власти не смогли решить ситуацию с образовавшейся дырой в бюджете, заявил ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Германия Кризис Олаф Шольц

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