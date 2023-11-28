«На самом деле что им нужно? На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой, тогда надо посеять смуту», - отметил Путин.

По его словам, США и страны Запада не видят необходимости в существовании большой и многонациональной страны. Глава государства добавил, что Россия не позволит себя разделить и даст мощный отпор всем тем, кто попытается ее развалить.

«Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны», - процитировал RT слова российского лидера.

Ранее глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, что Запад возненавидел Путина из-за того, что тот разрушил их планы по расчленению страны. США и европейские страны хотели использовать Россию в своих интересах, но российских лидер смог защитить страну.