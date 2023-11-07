«Союзников уже не осталось как на внешнеполитической арене, так и внутри Украины: СБУ, контрразведка и ГУР давно ведут свою игру и готовятся к смене власти», - отметил он.

По его словам, убийство Зеленского хотели повесить на боевиков ХАМАС. Украинские чиновники давно ждут такого развития событий. Бывший депутат Рады также заверил, что мэры украинских городов давно создали против Зеленского коалицию и даже имеют свои мини армии на случай гражданской войны в стране.

Кива выразил уверенность, что на Украине уже «все готовы к перевороту - нужно просто кому-то первому нажать на спусковой крючок».

Ранее стало известно, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль могут отменить из-за утечки информации. Как сообщила газета Times of Israel, украинское руководство не исключило отмену поездки, потому что данные о датах визита Зеленского появились в общественном доступе.