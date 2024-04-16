16 апреля 2024, 19:37

Запад деструктивно повлиял на ситуацию на Ближнем Востоке — Раиси

РИА «Новости»
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Деструктивные действия США, ООН и стран Запада вынудили Иран атаковать Израиль. Такое заявление сделал иранский президент Ибрахим Раиси в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

«Разрушительная роль США и ряда других западных стран, а также бездействие и неэффективность международных институтов, включая ООН и Совет Безопасности <…> заставили Иран принять меры и реализовать свое право по самообороне», - подчеркнул он.

Иран готов еще более решительно и масштабно реагировать на любые выпады против интересов страны. Раиси также высоко оценил дипломатические усилия России по предотвращению заговоров США и некоторых западных стран.

Путин в свою очередь раскритиковал Запад, создавший напряженность в регионе.

Во время телефонного разговора президенты обсудили сотрудничество государств в сферах торговли, безопасности, энергетики, транспорта, науки и технологий.

Ранее США решили ввести дополнительные санкции против Ирана. Список действующих ограничений расширят после ночной воздушной атаки на Израиль. С таким заявлением выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Телеканал NBC News предположил, что Израиль ответит Ирану на обстрел своей территории. Вероятно, ЦАХАЛ ударит по иранским военным.

США Россия Запад Иран ООН Ближний Восток
16 апреля 2024, 18:32
США решили ввести дополнительные санкции против Ирана
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты намерены ужесточить режим санкций против Ирана. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«В ближайшие дни мы введем дополнительные санкции против Ирана. Мы не рассказываем заранее о тех санкционных средствах, которые намерены применить», - заявила она.

Список действующих против Ирана санкций расширят после ночной воздушной атаки на Израиль. С таким заявлением выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что необходимо сделать все возможное, чтобы остановить производство беспилотников и ракет в Исламской Республике.

Она выразила солидарность и поддержку Израилю и подчеркнула, что Евросоюз подтвердил свою приверженность к обеспечению безопасности страны.

США Израиль Санкции Евросоюз Иран
16 апреля 2024, 18:19
Стало еще хуже. Бушующий ветер и мощный ливень в Дубае сняли на видео
Телеканал «360»
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Дубай уходит под воду из-за мощных ливней. Дожди размывают дороги и затапливают улицы, местные жители и туристы опасаются выходить из домов и отелей. К вечеру ситуация в городе ухудшилась, рассказала «360» очевидица.

Ливневки не справляются с наводнением, телевидение не работает. Утром в ОАЭ не могли приземлиться самолеты.


«Все еще хуже стало», - сообщила она.

Дождь в Дубае не прекращается с ночи. Мощный ливень сопровождают грозы, а теперь поднялся бушующий ветер. На записи, которыми поделилась собеседница «360», видно, как гнутся пальмы под натиском стихии, а авто буквально плывут по улицам.

Затопленными оказываются здания. Очевидица показала, как вода льется возле кабины лифта отеля.

«У меня протекла гостиница», - прокомментировала она.

Наводнения Видео Дороги Самолеты Телевидение Дубай
16 апреля 2024, 17:24
Шеф Пентагона пообщался с китайским коллегой впервые за полтора года
flickr.com
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Шеф Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Китая Дун Цзюнь впервые пообщались по телефону 16 апреля. Об этом РИА «Новости» рассказал официальный представитель Пентагона. Уточняется, что это первый за полтора года контакт двух стран по военной линии.

Возобновить эти контакты решили во время переговоров лидера Соединенных Штатов Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в ноябре 2023 года. Пауза возникла после визита экс-спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В тот же день, 16 апреля, Китай и Германия на высшем уровне обсудили пути выхода из украинского конфликта во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в КНР. Си Цзиньпин заявил Шольцу о необходимости уделить особое внимание установлению мира и стабильности. Он предложил организовать мирную конференцию, которую признают обе стороны конфликта.

США Пентагон Переговоры Китай
16 апреля 2024, 15:49
Путин созвонился с президентом Ирана
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин провел переговоры с иранским лидером Эбрахимом Раиси. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обстановкой в ближневосточном регионе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время беседы Путин выразил надежду, что Иран и Израиль проявят сдержанность и не допустят эскалации конфликта. Раиси заявил, что иранскому руководству пришлось ответить на действия Израиля. Он также указал на незаинтересованность Ирана в дальнейшей эскалации.

Оба президента во время переговоров подтвердили, что причиной обострения конфликта стал палестино-израильский вопрос.

«В этой связи подтверждены принципиальные подходы России и Ирана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа, облегчения тяжелой гуманитарной ситуации и создания условий для политико-дипломатического урегулирования кризиса», - указали в пресс-службе.

Ранее телеканал NBC News предположил, что Израиль ответит Ирану на обстрел своей территории. По информации издания, ЦАХАЛ ударит по иранским военным.

Кремль Израиль Переговоры Владимир Путин Иран Ближний Восток

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