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«Разрушительная роль США и ряда других западных стран, а также бездействие и неэффективность международных институтов, включая ООН и Совет Безопасности <…> заставили Иран принять меры и реализовать свое право по самообороне», - подчеркнул он.

Иран готов еще более решительно и масштабно реагировать на любые выпады против интересов страны. Раиси также высоко оценил дипломатические усилия России по предотвращению заговоров США и некоторых западных стран.

Путин в свою очередь раскритиковал Запад, создавший напряженность в регионе.

Во время телефонного разговора президенты обсудили сотрудничество государств в сферах торговли, безопасности, энергетики, транспорта, науки и технологий.

Ранее США решили ввести дополнительные санкции против Ирана. Список действующих ограничений расширят после ночной воздушной атаки на Израиль. С таким заявлением выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Телеканал NBC News предположил, что Израиль ответит Ирану на обстрел своей территории. Вероятно, ЦАХАЛ ударит по иранским военным.