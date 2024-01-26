«Западное, прежде всего американское разведывательное сообщество искренне поверило в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов», - констатировал он.

Нарышкин напомнил, что на счету Запада - трагедия «арабской весны» и украинского «евромайдана», с последствиями которого миру приходится иметь дело до сих пор. Запад предположил, что таким же образом справится с Россией, но «ничего из этого не получилось и не получится», подчеркнул директор СВР.

В том же интервью он предупредил о возможности новых антироссийских провокаций со стороны Запада. Их действие и продолжительность будут кратковременными, поскольку в современном мире быстро вскрывается любая ложь, добавил Сергей Нарышкин.