05 ноября 2024, 22:44

«Замышляет недоброе». Джорджия обвинила Россию в препятствии выборам

РИА «Новости»
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Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер на фоне приостановки голосования в одном из округов заявил, что есть прямая угроза выборам в его штате. По его словам, эти угрозы имеют якобы «российское происхождение». Об этом сообщил телеканал CNN.

«Похоже, Россия замышляет недоброе и не хочет, чтобы выборы у нас прошли гладко», - сказал Раффенспергер.

Два участка в округе Фултон в Джорджии эвакуировали и закрыли после пяти анонимных сообщений о возможных бомбах. Они не работали примерно 30 минут. При этом ФБР в своем заявлении об этом происшествии не указывала происхождение угроз.

Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что на избирательных участках пока все честно. Он пришел отдать свой голос на одном из участков в Палм-Бич в штате Флорида вместе с женой. Трамп заявил журналистам, что уверен в своей победе.

США ФБР Дональд Трамп Россия Выборы президента США
05 ноября 2024, 22:15
Феномен семи штатов. Зачем Трампу и Харрис голоса из «болота»
Global Look Press
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К дате выборов президента США кандидаты на этот пост — Дональд Трамп и Камала Харрис — подошли примерно с равными шансами. Политический советник Сергей Маркелов на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко отметил, что высокий градус конкуренции носит иллюзорный характер и в первую очередь «прогревает» импульсивных избирателей.

«Главное, что удалось создать в этой предвыборной кампании - конечно же, иллюзию высочайшей конкуренции. Это, безусловно, очень важная вещь, потому что американские политтехнологии как раз заточены на то, чтобы сформировать всеобщий политический невроз , на всю страну», - отметил он.

Интригу создали искусственно Маркелов добавил, что, если приглядеться и достать из шкафов всех скелетов каждого кандидата, то особой интриги не выйдет.

Ключевым фактором рационального в предвыборной кампании в США собеседник 360.ru назвал феномен семи штатов.

«По финалу кампании мы видим, что Трамп и Харрис были в двух разных штатах, где сомневающиеся избиратели. Есть [люди], которые принимают решение в самый последний момент. Их нужно раскачать, создать иллюзию неизбежности того или иного выбора», - сказал Маркелов.

Упомянутую группу избирателей он отнес к числу тех, что проснутся на следующий день после выборов и не вспомнят, что делали накануне.

«Нужно создать политическое напряжение, стресс. [Идет] борьба за болото, за тех импульсивных избирателей. Вот они, по сути, и определят итог выборов», - заключил политолог.

Собеседник 360.ru еще раз обратил внимание на то, что политтехнологам в США удалось добиться своего: страна погрузилась в невротическое состояние, злобу и переживания, а увлеченность выборами резко выросла за последние четыре недели.

«В социологии это называется финишным рывком, когда все находятся в каком-то политическом гипнозе», - отметил Маркелов.

Фактор обещаний работать перестал Для американцев, которым предстоит сделать выбор, фактор каких-либо обещаний уже неважен. По словам политолога, на данном этапе работают только эмоции.

«На последней фазе кампании нужно каким угодно образом вызывать те или иные эмоции - уверенности, безопасности, любые позитивные», - сказал он.

Именно за это, подчеркнул Маркелов, и бились в последние дни Трамп и Харрис. Первый допускал ляпы и обвинял соперницу во всем, вторая, например, предложила арабскому журналисту отведать свинины и назвала представителя республиканцев фашистом.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис
05 ноября 2024, 21:51
Трамп заявил о готовности принять поражение на выборах
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах, если посчитает, что этот проигрыш был честным. Об этом он заявил во время разговора с избирателями на участке во Флориде. Политика процитировал телеканал ABC.

«Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. Пока все честно», - сказал он.

Трамп также назвал сложным процесс выборов в США. По его мнению, голосование нужно проводить с использованием бумажных бюллетеней. Политик говорил об уверенности в победе «с существенным преимуществом».

Выборы президента США проходят в вторник, 5 ноября. Трамп представляет республиканцев. Он уже принял участие в голосовании в Палм-Бич вместе с супругой Меланией. По его мнению, вряд ли кандидатам не удастся набрать необходимые 270 голосов выборщиков.

США Дональд Трамп Выборы президента США Камала Харрис Выборы
05 ноября 2024, 20:26
Трамп оценил вероятность беспорядков в случае поражения на выборах
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США, республиканец Дональд Трамп проголосовал на избирательном участке во Флориде. Он заявил журналистам, что уверен в победе, и исключил проведение акций протеста, сообщил телеканал Sky News.

Политик принял участие в голосовании в Палм-Бич вместе с супругой Меланией. Он говорил об уверенности в победе «с существенным преимуществом», но упомянул готовность признать поражение , если выборы пройдут честно.

По мнению Трампа, вряд ли кандидатам не удастся набрать необходимые 270 голосов выборщиков.

«Похоже, республиканцы проявили себя с полной силой, так что посмотрим, что из этого получится. <…> Конечно, никакого насилия не будет. Мои сторонники - неагрессивные люди», - сказал он.

Трамп сообщил, что результаты выборов появятся к 22:00 по местному времени. Он решил наблюдать за их оглашением из своего поместья Мар-а-Лаго. Республиканец назвал прошедшую избирательную кампанию лучшей в своей карьере и допустил, что она станет последней.

Голосование стартовало 5 ноября. Первый избирательный участок открылся в поселке Диксвил-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

США Дональд Трамп Выборы президента США Выборы
05 ноября 2024, 15:15
Сбежавшие от супругов любовники в Китае получили тюремный срок
РИА «Новости»
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Любовники попали под суд в Китае за то, что покинули свои семьи. За измену супругам их осудили на четыре месяца тюремного заключения, сообщила газета South China Morning Post.

Женатый мужчина и замужняя женщина познакомились в школьном чате. Мать четверых детей подвергалась насилию в браке и после очередных побоев предложила любовнику сбежать. Они создали новую семью и прожили вместе пять лет.

Когда женщина забеременела, пара решила оформить развод с прежними супругами. По китайским законам, сожительство с кем-то, помимо супруга, карается морально и юридически. За двоеженство можно получить тюремный срок до двух лет. Несмотря на это, пара добровольно сообщила о своем союзе в полицию, суд приговорил их к четырем месяцам лишения свободы. Исполнение приговора женщине отложили на полгода, так как у нее грудной ребенок.

Американские исследователи выяснили, что существует три вида неверности - сексуальная, эмоциональная и электронная. В сексуальной признались около 25% мужчин и 14% женщин.

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