«Замышляет недоброе». Джорджия обвинила Россию в препятствии выборам

К дате выборов президента США кандидаты на этот пост — Дональд Трамп и Камала Харрис — подошли примерно с равными шансами. Политический советник Сергей Маркелов на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко отметил, что высокий градус конкуренции носит иллюзорный характер и в первую очередь «прогревает» импульсивных избирателей.

«Главное, что удалось создать в этой предвыборной кампании - конечно же, иллюзию высочайшей конкуренции. Это, безусловно, очень важная вещь, потому что американские политтехнологии как раз заточены на то, чтобы сформировать всеобщий политический невроз , на всю страну», - отметил он.

Интригу создали искусственно Маркелов добавил, что, если приглядеться и достать из шкафов всех скелетов каждого кандидата, то особой интриги не выйдет.

Ключевым фактором рационального в предвыборной кампании в США собеседник 360.ru назвал феномен семи штатов.

«По финалу кампании мы видим, что Трамп и Харрис были в двух разных штатах, где сомневающиеся избиратели. Есть [люди], которые принимают решение в самый последний момент. Их нужно раскачать, создать иллюзию неизбежности того или иного выбора», - сказал Маркелов.

Упомянутую группу избирателей он отнес к числу тех, что проснутся на следующий день после выборов и не вспомнят, что делали накануне.

«Нужно создать политическое напряжение, стресс. [Идет] борьба за болото, за тех импульсивных избирателей. Вот они, по сути, и определят итог выборов», - заключил политолог.

Собеседник 360.ru еще раз обратил внимание на то, что политтехнологам в США удалось добиться своего: страна погрузилась в невротическое состояние, злобу и переживания, а увлеченность выборами резко выросла за последние четыре недели.

«В социологии это называется финишным рывком, когда все находятся в каком-то политическом гипнозе», - отметил Маркелов.

Фактор обещаний работать перестал Для американцев, которым предстоит сделать выбор, фактор каких-либо обещаний уже неважен. По словам политолога, на данном этапе работают только эмоции.

«На последней фазе кампании нужно каким угодно образом вызывать те или иные эмоции - уверенности, безопасности, любые позитивные», - сказал он.

Именно за это, подчеркнул Маркелов, и бились в последние дни Трамп и Харрис. Первый допускал ляпы и обвинял соперницу во всем, вторая, например, предложила арабскому журналисту отведать свинины и назвала представителя республиканцев фашистом.