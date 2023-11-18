Зампред Госдумы объяснил скандальные слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

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Он связал скандальное заявление Байдена с официальной позицией «всего американского политического истеблишмента». По его мнению, США сделали неоколониализм своей официальной стратегией.

«Надо понимать, что назвать лидера крупнейшей по населению и по размеру экономики страны мира Си Цзиньпина „диктатором“ - не просто оговорочка немолодого и забывчивого Байдена», - отметил Бабакин.

Зампред ГД добавил, что американское правительство строит торговые отношения с другими государствами, основываясь на силовом преимуществе. Он напомнил, что США вводили жесткие заградительные пошлины в отношении Китая, в том числе в сфере технологий и сельского хозяйства.

«Мы считаем такую риторику в отношении лидера КНР явным проявлением двуличия и недружественных шагов со стороны США», - заключил Бабакин.

Ранее американский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином. После встречи Байден назвал председателя КНР «диктатором».