18 ноября 2023, 09:18

Зампред Госдумы объяснил скандальные слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

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Белый дом продолжил проводить неоколониальную политику, и слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине подтверждают этот факт. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред Госдумы Александр Бабаков.

Он связал скандальное заявление Байдена с официальной позицией «всего американского политического истеблишмента». По его мнению, США сделали неоколониализм своей официальной стратегией.

«Надо понимать, что назвать лидера крупнейшей по населению и по размеру экономики страны мира Си Цзиньпина „диктатором“ - не просто оговорочка немолодого и забывчивого Байдена», - отметил Бабакин.

Зампред ГД добавил, что американское правительство строит торговые отношения с другими государствами, основываясь на силовом преимуществе. Он напомнил, что США вводили жесткие заградительные пошлины в отношении Китая, в том числе в сфере технологий и сельского хозяйства.

«Мы считаем такую риторику в отношении лидера КНР явным проявлением двуличия и недружественных шагов со стороны США», - заключил Бабакин.

Ранее американский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином. После встречи Байден назвал председателя КНР «диктатором».

США Госдума РФ Китай Джо Байден
18 ноября 2023, 08:49
Израиль отказался пойти с ХАМАС на сделку по освобождению 50 пленных из Газы
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Израиль отказался идти на сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Об этом заявило издание Yedioth Ahronoth.

Израильское руководство не устроили условия, выдвинутые палестинским движением. Согласно сделке, ХАМАС потребовал от Израиля остановить обстрелы в секторе Газа на три дня для отправки гуманитарной помощи, а также обменять пленников. По данным издания, еврейское государство выразило готовность рассмотреть обмен в случае освобождения 70 израильтян.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о скором заключении сделки между Израилем и ХАМАС, которая подразумевает трехдневное прекращение огня. Стороны согласились обменять заложников и обеспечить доставку гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви прокомментировал ситуацию и отметил, что палестинское движение отказалось вести переговоры. По его словам, участники ХАМАС не смогли предоставить список заложников и информацию о них.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
18 ноября 2023, 08:31
Крупные кинокомпании приостановили размещение рекламы в соцсети Х из-за слов Маска
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Крупнейшие кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate решили приостановить размещение рекламы в соцсети Х из-за высказываний ее владельца Илона Маска. Об этом написало издание Hollywood Reporter.

Недовольство вызвал комментарий миллиардера к публикации пользователя, написавшего, что еврейские сообщества проявляют ненависть в отношении «белых людей», хотя требуют прекратить ее в отношении самых себя. Маск согласился с этой позицией и подвергся критике. После этого бизнесмен заявил, что каждого пользователя, выступающего в поддержку геноцида, будут блокировать в Х.

Прекратить размещать рекламу в соцсети ранее уже решили компания Walt Disney, IBM и Apple.

Илон Маск регулярно комментирует посты пользователей своей социальной сети по разным острым темам. Например, на днях он предрек гражданскую войну в Европе. Иногда комментарии предельно лаконичны - он просто ставит под постом восклицательный знак.

Кино Twitter Илон Маск
18 ноября 2023, 07:54
МЧС России доставит еще 30 тонн гумпомощи для сектора Газа
Пресс-служба МЧС
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МЧС России доставит еще 30 тонн гумпомощи для населения сектора Газа. Самолет ведомства Ил-76 уже вылетел из аэропорта Грозного в египетский Эль-Ариш, сообщила пресс-служба МЧС.

Среди гуманитарного груза - продукты и детское питание, матрасы и подушки, средства личной гигиены. Все это передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, а те перенаправят помощь нуждающимся в сектор Газа.

В министерстве напомнили, что воздушный мост по доставке гумпомощи организовали по указанию президента Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Ранее, 10 ноября, Ил-76 МЧС России доставил в Египет 25 тонн очередной гумпомощи , а до этого, 5 ноября, - 60 тонн.

В Кремле сообщали, что Россия продолжает контактировать с Палестиной, Египтом и Израилем для дальнейшего оказания такой помощи.

Тем временем из палестинского анклава продолжают эвакуировать россиян. Накануне оттуда вывезли около 200 человек.

Египет МЧС РФ Конфликт Израиля и Палестины Палестина
18 ноября 2023, 07:26
США продадут Японии ракеты Tomahawk на 2,35 млрд долларов
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Американское руководство согласилось продать Японии до 400 крылатых ракет Tomahawk морского базирования. Об этом сообщила пресс-служба госдепартамента США.

Цена сделки составит 2,35 миллиарда долларов.

«Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Японии системы вооружения Tomahawk и сопутствующего оборудования», - отметили в пресс-службе.

Всего США отправят в Японию до 200 снарядов Tomahawk Block IV, столько же ракет Tomahawk Block V и 14 систем управления TTWCS. Американская сторона обучит японских военных использовать это вооружение, а также предоставит партнерам сопутствующее оборудование и запчасти.

В пресс-службе добавили, что поставки ракет помогут обезопасить Японию, которая является «движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Индо-Тихоокеанском регионе».

Ранее США отправили на Украину партию снарядов ATACMS. Американский военкор Дэвид Экс заявил, что Пентагон поставил ВСУ старые и маломощные ракеты , которые не смогут нанести серьезный урон танкам.

США Ракеты Япония Армия

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