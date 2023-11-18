Зампред Госдумы объяснил скандальные слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
Белый дом продолжил проводить неоколониальную политику, и слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине подтверждают этот факт. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред Госдумы Александр Бабаков.
Он связал скандальное заявление Байдена с официальной позицией «всего американского политического истеблишмента». По его мнению, США сделали неоколониализм своей официальной стратегией.
«Надо понимать, что назвать лидера крупнейшей по населению и по размеру экономики страны мира Си Цзиньпина „диктатором“ - не просто оговорочка немолодого и забывчивого Байдена», - отметил Бабакин.
Зампред ГД добавил, что американское правительство строит торговые отношения с другими государствами, основываясь на силовом преимуществе. Он напомнил, что США вводили жесткие заградительные пошлины в отношении Китая, в том числе в сфере технологий и сельского хозяйства.
«Мы считаем такую риторику в отношении лидера КНР явным проявлением двуличия и недружественных шагов со стороны США», - заключил Бабакин.
Ранее американский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином. После встречи Байден назвал председателя КНР «диктатором».