28 мая 2024, 19:58

Зампомощника Байдена допустил введение полного эмбарго на торговлю с Россией

Freepik
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Соединенные Штаты могут расширить свою санкционную политику вплоть до введения полного эмбарго на российский экспорт. Об этом заявил замсоветника американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Далип Сингх во время выступления в Институте Брукингса.

«История эмбарго - не блестящая, но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику <…> мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим», - сказал он.

Сингх отметил, что американская сторона прорабатывает вопрос о расширении финансового содействия в санкционном режиме, а также масштабы экспортного контроля над товарами местного производства.

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен предупредила европейские банки о больших рисках из-за деятельности в России. В частности, они могут попасть под усиление вторичных санкций.

США Санкции Россия
28 мая 2024, 19:51
Австрийская OMV решила не отказываться от российского газа
Pxhere
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Австрийская компания OMV не готова отказаться от контракта с «Газпромом». Такое заявление сделал гендиректор нефтегазового учреждения Альфред Штерн, сообщила газета der Standard.

«Пока нет санкций, с нашей точки зрения, мы обязаны соблюдать действующий контракт на поставку газа с „Газпромом“», - сказал Штерн.

Год назад руководитель компании говорил, что OMV продолжит закупку российского газа в рамках долгосрочного контракта, несмотря на санкции. Как сообщала газета Financial Times , организация намерена получать объемы топлива от «Газпрома» до тех пор, пока они будут его поставлять.

По последним данным, главным импортером российского газа в Евросоюзе стала Италия. В целом за месяц поставки газа из России в ЕС увеличились на 2,3% - до 1,14 миллиарда евро.

Италия Газ Санкции Россия Евросоюз Газпром
28 мая 2024, 18:07
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
РИА «Новости»
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Парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Голосование прошло в ходе пленарного заседания, которое транслировали на сайте высшего законодательного органа страны.

Для преодоления запрета главы государства на принятие законопроекта депутатам нужно было набрать большинство голосов.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил Зурабишвили в измене родине. По его словам, в стране удалось сохранить мир вопреки действиям нынешнего президента и единству народа.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил мнение , что западные страны намерены совершить переворот в Грузии.По его словам, подтверждением этому стало участие глав МИД ряда иностранных государств на акции протеста против принятия закона об иноагентах.

Грузия Законы Иноагенты
28 мая 2024, 17:37
Герой мема про «борщик с капусткой» попал в миграционную тюрьму в Таиланде
Global Look Press
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Герой старого мема про «борщик с капусткой, но не красный», 30-летний Никита Литвинков, попал в тайскую миграционную тюрьму за то, что просрочил выезд из страны почти на 150 дней. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Никита Литвинков прославился в Сети в далеком 2008 году. Будучи школьником из Королева, он смешно ответил на видео на вопросы о питании в школьной столовой - с выражением рассказал, что ему нравятся борщ и чай, но один из салатов его «бесит».

В Таиланде также задержали британца, подозреваемого в убийстве россиянина.

Знакомые Никиты рассказали, что он якобы сделал местные автомобильные права и думал, что это приравнивается к автоматическому продлению визы. Издание добавило, что накануне мужчина позвонил родным с чужого телефона и попросил выслать ему 70 тысяч рублей на билет в Россию, но затем передумал и просто попросил их купить ему билет. Потом связь с ним опять пропала. Причем данных паспорта Никиты у родственников нет, так что помочь ему они не могут.

Тюрьмы Таиланд Мемы
28 мая 2024, 17:24
Парламент Дании выступил против признания Палестины государством
Unsplash
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Датский парламент проголосовал против признания палестинского государства. Законопроект отклонили 28 мая, сообщило агентство Reuters.

Предложение признать Палестину государством выдвинули оппозиционные партии Дании «Красно-зеленая коалиция», «Альтернатива», «Социалистическая народная партия» и «Радикальная Венстре».

Ранее в тот же день Испания официально признала палестинское государство. Премьер-министр королевства Педро Санчес назвал это решение «историческим» и подчеркнул, что единственная цель его принятия - «установление мира между Израилем и Палестиной».

Издание напомнило, что перед этим министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен заявил об отсутствии предварительных условий для создания независимого государства.

Дания Испания Палестина

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