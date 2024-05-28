Зампомощника Байдена допустил введение полного эмбарго на торговлю с Россией

«История эмбарго - не блестящая, но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику <…> мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим», - сказал он.

Сингх отметил, что американская сторона прорабатывает вопрос о расширении финансового содействия в санкционном режиме, а также масштабы экспортного контроля над товарами местного производства.

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен предупредила европейские банки о больших рисках из-за деятельности в России. В частности, они могут попасть под усиление вторичных санкций.