Заморозку Арменией участия в ОДКБ связали с давлением Запада

Депутат прокомментировал решение армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

«Я думаю, что это происходит под давлением западных стран, в первую очередь Франции», - подчеркнул парламентарий.

Он также объяснил заморозку Арменией участия в ОДКБ провальной политикой Пашиняна, в том числе попыткой обвинить ОДКБ и Россию в произошедшем в Нагорном Карабахе. При этом решение Армении не скажется на работе организации, считает Чепа.

Никол Пашинян 23 февраля объявил о заморозке участия в Армении в ОДКБ. Он заявил, что стороны, подписавшие договор о коллективной безопасности, якобы не выполнили его.

В секретариате ОДКБ сообщили, что не получали заявление о приостановке членства Армении. Там добавили, что Пашинян, вероятно, имел ввиду отказ страны от участия в мероприятиях организации, а не выход из нее.