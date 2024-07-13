13 июля 2024, 00:05

Заморозили помощь. США решили проучить Грузию

РИА «Новости»
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США приостановили оказание помощи Грузии. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.

«США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановили процесс интеграции Грузии в Евросоюз», - сказала дипломат.

По ее словам, Соединенные Штаты обеспокоены действиями правительства Грузии, которые они назвали антидемократичными, а также дезинформацией, которую якобы распространяют некоторые представители правящей партии «Грузинская мечта».

Об этом заместитель госсекретаря США заявила на брифинге, подводя итоги своего визита в Грузию.

Ранее власти ФРГ приняли решение о приостановке военного сотрудничества с Грузией. Об этом сообщил посол Германии Петер Фишер. Он отметил, такая мера стала результатом «курса правительства» этой страны.

Грузия США Дипломатия
12 июля 2024, 20:12
Корабли Тихоокеанского флота прибыли в китайский порт для совместных учений
РИА «Новости»
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В китайский порт Чжаньцзян пришли корветы «Громкий» и «Резкий», чтобы начать совместные учения. Об этом РИА «Новости» сообщили представители отдела информобеспечения Тихоокеанского флота.

Там уточнили, что отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в порт Чжаньцзян на совместные военно-морские учения ВМФ России и ВМС НОАК «Морское взаимодействие - 2024».

В китайском порту провели церемонию открытия учений «Морское взаимодействие - 2024».

На днях Китай получил от стран НАТО итоговую декларацию с «самым серьезным из возможных посланий». В документе от КНР потребовали прекратить сотрудничество с Россией.

Военные учения Корабли Китай
12 июля 2024, 18:57
«Не устали?» Посольство в Германии ответило на обвинения западных СМИ
Unsplash
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В Германии продолжают искусственно нагнетать антироссийскую истерию через сюжеты-однодневки. Об этом сообщило посольство России в Берлине в своем комментарии.

Ранее CNN сообщила, что российские спецслужбы якобы хотели устранить главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

«Русские шпионы день и ночь следят за немецкими политиками из-за плотных штор Посольства на Унтер ден Линден, хакеры взламывают электронную переписку германских депутатов, агенты готовят акты саботажа на военных объектах и захваты американских военных баз в ФРГ, сжигают завод концерна „Диль“ в Берлине, планируют убийство главы „Райнметалл“», - саркастически отметило посольство.

Оно рассказало, что отработка подобных сюжетов всегда ведется по одному сценарию, а доказательства не предоставляются под предлогом их секретности. Через некоторое время об этой истории забывают.

«Удручающее качество, примитивность и абсурдность такого „продукта“ его создателей не интересуют», - заявили в дипмиссии.

Посольство назвало целью подобных акций поддержание градуса русофобии в обществе, чтобы оправдать любые меры против России.

«Здесь, очевидно, все средства хороши. Авторы и заказчики не устали?» - поинтересовались в посольстве.

Ранее Служба внешней разведки обвинила США во лжи из-за заявления, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы.

Германия Россия
12 июля 2024, 18:25
В Казахстане приостановили объединение двух крупных бирж из-за санкций против России
Unsplash
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Объединение Казахстанской фондовой биржи KASE и Международного финансового центра «Астана» (AIX) временно приостановили из-за санкций против Мосбиржи. Об этом сообщил агентству Kazinform председатель Национального банка республики Тимур Сулейменов.

Он объяснил это тем, что в Казахстанской фондовой бирже есть акционеры, попавшие под санкции.

Московской бирже принадлежат 13% акций KASE.

Ранее экономист Константин Ордов назвал плюсом запрет Казахстана на торговлю российскими ценными бумагами. Он рассказал, что эта мера приведет к увеличению объемов операций на Московской бирже.

США ввели санкции против Мосбиржи 12 июня, на следующий день к ним присоединилась Великобритания.

Казахстан Торговля Санкции Мосбиржа
12 июля 2024, 18:06
Парламент Финляндии поддержал закон о выдворении беженцев
РИА «Новости»
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Финские парламентарии поддержали законопроект, от которого может зависеть открытие пограничных с Россией пунктов пропуска. Об этом сообщило издание Yle.

Депутаты во втором чтении рассмотрели проект об ограничении приема беженцев и их выдворении. Большинство проголосовали за принятие документа, 31 парламентарий выступил против инициативы.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал законопроект «хорошим» и добавил, что он поможет укрепить безопасность границ.

Ранее он заявил, что в случае принятия документа власти смогут открыть КПП на границе с Россией. Требования для просителей убежища ужесточатся. Вид на жительство не будут давать иностранцам, которые предоставили ложную информацию, а также тем, кто незаконно пребывал или работал в стране.

Финляндия Законы Россия Беженцы

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