Замок российского миллиардера арестовали в Италии
Налоговая полиция Италии арестовала активы российского бизнесмена Алексея Федорычева. В их числе оказался исторический замок Торро дель Галло в столице Тосканы, сообщила газета Corriere Fiorentino.
По данным издания, стоимость арестованных активов составила свыше 44 миллионов долларов. Следователи провели превентивный арест усадьбы XII века, которая включает четыре объекта недвижимости. Также аресту подлежали акции созданной в 2001 году компании недвижимости Arcetri.
Алексей Федорычев является председателем и основателем Fedcom Group - мирового лидера в области логистики, судоходства и торговли сырьевыми товарами. С 2022 года он является президентом французского баскетбольного клуба «Монако».
Ранее глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что у России есть возможности для зеркального ответа Западу. По его мнению, никакие правовые нормы для европейских стран не действуют.