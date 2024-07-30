Замок российского миллиардера арестовали в Италии

По данным издания, стоимость арестованных активов составила свыше 44 миллионов долларов. Следователи провели превентивный арест усадьбы XII века, которая включает четыре объекта недвижимости. Также аресту подлежали акции созданной в 2001 году компании недвижимости Arcetri.

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