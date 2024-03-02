«Это называется „заметать следы“. Все пойдет по тому же сценарию, как и немецкое „расследование“ терактов на „Северных потоках“?» - задалась вопросом Захарова.

Дипломат добавила, что гражданам Германии положено знать все о правах человека в России, Белоруссии или Китае, «но только не о своих, немецких правах».

Ранее немецкий таблоид Bild написал, что в Германии по требованию бундесвера начали блокировать аккаунты в X , распространившие запись разговора немецких офицеров о возможном ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту.

Аудиозапись переговоров немецких военачальников опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Министерство обороны Германии отказалось комментировать запись , а немецкие СМИ сочли ее подлинной.