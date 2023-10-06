Заместители генсека ООН приедут в Москву для обсуждения проблем продовольственной безопасности
Заместители генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша приедут в Москву для обсуждения проблем продовольственной безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
Известно, что визит состоится в ближайшее время, написал ТАСС.
Конкретных сроков и Вершинин не назвал, информации о продолжительности поездки также не поступало.
В середине июня 2023 года в российскую столицу приезжала заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло. Она провела консультации с высокопоставленными сотрудниками МИД России сразу по многим вопросам, касающимся мира и безопасности. Обсуждались, в частности, ситуации в Афганистане, Гаити, Сирии, Колумбии и вокруг Корейского полуострова. Кроме того, Дикарло подтвердила принципиальную позицию ООН в отношении «территориальной целостности» Украины. Тогда визит продлился два дня.