13 июля 2024, 08:43

Замерли от ужаса. Оговорка Байдена на саммите НАТО ошарашила лидеров ЕС

Global Look Press
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Главы европейских стран замерли в ужасе, когда президент США Джо Байден случайно перепутал украинского лидера Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Politico.

«Когда Байден представил лидера Украины Владимира Зеленского как «президента Путина», среди европейцев в зале раздался громкий вздох», - указали в издании.

Оговорка Байдена вызвала ужас у европейских лидеров, но они продолжили улыбаться и аплодировать. В издании отметили, что никто из них не стал обсуждать конфуз с командой американского лидера, однако один из присутствующих высказал прессе свое негодование. Он направил журналистам нецензурный комментарий по поводу случившегося.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор посоветовал Байдену уйти в отставку, чтобы не подвергать риску безопасность страны. Эксперт выразил мнение, что пожилого американского лидера используют для достижения политических целей.

Саммиты США НАТО Джо Байден
13 июля 2024, 09:10
Кейт Миддлтон пропустила матч по поло из-за химиотерапии
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Принцессе Уэльской Кейт Миддлтон пришлось пропустить матч благотворительного Кубка по поло 2024 года Out-Sourcing Inc вечером 12 июля. Представители Кенсингтонского дворца выпустили соответствующее заявление, сообщили журналисты Hellomagazine.

Принц Уильям - большой поклонник поло, он вновь поучаствовал в турнире в качестве игрока. Однако супруга не смогла поддержать его, так как проходит курс химиотерапии, пытаясь победить рак.

Спортивное благотворительное соревнование прошло в Виндзорском парке. Организаторы планируют за турнир собрать свыше миллиона фунтов стерлингов.

Деньги передадут различным организациям, включая Ассоциацию по борьбе с заболеваниями двигательных нейронов, Воздушную скорую помощь Уэльса и Королевское африканское общество.

Недавно пользователи Сети заподозрили принцессу Уэльскую в симуляции болезни. Слухи о ее якобы мнимом раке появились после того, как принцессу увидели на ежегодном параде Trooping the Colour с улыбкой на лице.

Болезни Королевская семья Британии Онкология
13 июля 2024, 07:22
Страна в опасности. Байдена назвали угрозой для сохранности США
Global Look Press
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Конфузы американского президента Джо Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне продемонстрировали, что ему необходимо как можно скорее покинуть свою должность. Об этом на YouTube-канале организации Our Country Our Choice заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он попросил главу государства немедленно подать в отставку ради безопасности страны. Эксперт назвал решение об уходе с поста президента сложным, но верным решением.

По мнению Макгрегора, Байдена лишь используют в политических целях. Полковник также напомнил, что в некоторых штатах издевательства над пожилыми людьми наказываются по закону. Нахождение Байдена является большой «угрозой для сохранности и стабильности» США, добавил он.

«Страна находится в опасности», - заключил Макгрегор.

Ранее американский лидер допустил на саммите НАТО несколько оговорок. Он перепутал украинского президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным, а на пресс-конференции назвал Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».

Саммиты США Вашингтон НАТО Выборы президента США Джо Байден
13 июля 2024, 05:51
«Китай не дрогнет». В КНР жестко отреагировали на ограничения США
РИА «Новости»
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Если США не поменяет курс, то Китай даст равносильный ответ американским ограничениям. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь китайского посольства в Америке Лю Пэнъюй.

«Мы призываем США прекратить дискредитацию и снять незаконные односторонние санкции в отношении китайских чиновников. <…> Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично», - сказал он.

Он отметил, что ограничительные меры США оказались серьезным нарушением международного права и норм регулирования отношений.

Ранее Китай ввел санкции против некоторых американских военно-промышленных компаний, которые продавали оружие Тайваню. По мнению китайского руководства, подобные поставки нарушают «принцип одного Китая».

Как отметил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, западные представители обеспокоены из-за развивающихся китайско-российских отношений. По его словам, в мире царит порядок, в котором «доминируют сильные».

США Международные отношения Китай
13 июля 2024, 04:34
Илон Маск пожертвовал значительную сумму на предвыборную кампанию Трампа
РИА «Новости»
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Американский миллиардер Илон Маск совершил крупное пожертвование в пользу предвыборной кампании бывшего лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

До этого Маск намекнул, что собирается голосовать за Трампа на предстоящих выборах в стране. По данным журналистов, он советовался с бизнесменами-единомышленниками о том, как правильно «противостоять второму сроку президента-демократа Джо Байдена».

«Маск сделал пожертвование в <…> комитет политических действий, работающий над избранием Дональда Трампа в Белый дом», - написали в агентстве.

Точную сумму платежа не раскрыли, но по информации СМИ, она «значительна».

Ранее Маск поддержал мнение пользователей Сети о том, что пресс-конференция Джо Байдена обернулась провалом. Выступление главы государства прошло на фоне растущих опасений о состоянии его здоровья. В начале своей речи политик в очередной раз оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».

США Дональд Трамп Илон Маск Выборы президента США Джо Байден

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