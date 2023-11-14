Залужный шокировал Зеленского новой идеей
Главком ВСУ Валерий Залужный предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать на поле боя солдат-роботов. Об этом депутат Верховной рады Евгений Шевченко рассказал в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
Шевченко рассказал, что Залужный пришел к президенту и заявил, что для прорыва Украине нужны солдаты-роботы, которых он видел на выставке в Нью-Йорке.
«Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?» - сказал депутат.
Шевченко отметил, что в статье для зарубежного издания главком уже говорил о необходимости технологического скачка, так как солдаты на Украине «рано или поздно закончатся».
В США считают, что Залужного прочат на замену Зеленскому. Западные страны осознали провал своей роли в украинском конфликте, а жесткий отказ Зеленского от переговоров с Россией заставил подобрать ему замену. Спецслужбы Британии сделали ставку на Залужного.