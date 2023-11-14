Залужный шокировал Зеленского новой идеей

Шевченко рассказал, что Залужный пришел к президенту и заявил, что для прорыва Украине нужны солдаты-роботы, которых он видел на выставке в Нью-Йорке.

«Вы представляете выражение лица Зеленского, когда он это услышал?» - сказал депутат.

Шевченко отметил, что в статье для зарубежного издания главком уже говорил о необходимости технологического скачка, так как солдаты на Украине «рано или поздно закончатся».

В США считают, что Залужного прочат на замену Зеленскому. Западные страны осознали провал своей роли в украинском конфликте, а жесткий отказ Зеленского от переговоров с Россией заставил подобрать ему замену. Спецслужбы Британии сделали ставку на Залужного.