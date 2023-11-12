Залужному предложили выдвинуться в президенты Украины

Отвечавший за оборону Николаева генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что поддержит главнокомандующего Валерия Залужного, если он выдвинется в президенты Украины. Как сообщило издание «Политика страны» в своем Telegram-канале , такое заявление военный сделал в эфире «Пятого канала».

Тему о выдвижении главкома ВСУ на предстоящих выборах президента Украины подняла во время интервью ведущая Янина Соколова.

«Дай бог. Очень хотел бы», - отреагировал на предложение Марченко.

Он признался, что готов войти в предвыборную команду Залужного. Журналистка подчеркнула, что сегодня во главе страны нужен военный человек «с опытом Шарля де Голля», который переведет экономику на военный режим, обуздает коррупцию и добьется победы.

«Пятый канал» считается приближенным к бывшему президент Украины Петру Порошенко. Ранее депутат его фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев вбросил сообщение о внесении в Раду законопроекта об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

После жесткой критики о недостоверности сведений нардеп отозвал свое заявление. Однако подконтрольные бывшему украинскому лидеру площадки продолжили заявлять о конфликте между военными и офисом президента.

Действующий глава Украины Владимир Зеленский на этой неделе объявил, что не считает возможным проводить выборы в условиях вооруженного конфликта. Действующее в стране военное положение позволяет не проводить голосование.

Заместитель председателя украинского ЦИК Сергей Дубовик заявил, что при отмене выборов Зеленский останется на своем посту до тех пор, пока в полномочия не вступит победитель нового голосования. Такая норма записана в конституции Украины.