Закрытое заседание по «Северным потокам» в Совбезе ООН проведут по инициативе России

После открытого заседания по Украине 8 ноября Совет Безопасности ООН проведет закрытое слушание по диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Постоянное представительство Бразилии при ООН объявило, что оно пройдет по инициативе российской стороны, сообщили «Известия».

«Состоится закрытое заседание по „Северным потокам“ по запросу Российской Федерации», - заявили дипломаты.

Открытое слушание по Украине в связи с ударами по Донецку начнется в 23:00. Сразу по его окончании пройдет закрытое заседание по подрыву «Северных потоков».

Утечки на российских газопроводах зафиксировали в сентябре 2022 года в датской экономической зоне, к юго-западу от острова Борнхольм, и шведской, к северо-востоку от него. Специалисты пришли к выводу, что произошла диверсия. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США вывели магистраль из строя, чтобы оставить Европу без газа из России.