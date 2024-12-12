Закрытая встреча ядерной «пятерки» состоялась в Дубае

Встреча «пятерки», в состав которой входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания, состоялась 4 декабря, однако МИД Китая сообщил о ней лишь 10 декабря. Такой разрыв во времени связывают с тем, что общее коммюнике страны-участницы согласовывают до мельчайших нюансов.

Главной темой встречи стали ядерные доктрины.

«Стороны провели откровенное обсуждение тему ядерных доктрин. Этот диалог сейчас является своевременным и служит цели углубления понимания ядерных доктрин друг друга для исключения недопонимания и просчетов», - рассказали в МИД Китая.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что создание ракетной системы «Орешник» свело к минимуму необходимость использовать ядерное оружие. Россия не ужесточает ядерную доктрину, она ее совершенствует, сказал он