12 декабря 2024, 02:24

Закрытая встреча ядерной «пятерки» состоялась в Дубае

РИА «Новости»
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Первая полноценная официальная встреча представителей ядерной «пятерки» в рамках годового председательства Китая прошла в Дубае. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Встреча «пятерки», в состав которой входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания, состоялась 4 декабря, однако МИД Китая сообщил о ней лишь 10 декабря. Такой разрыв во времени связывают с тем, что общее коммюнике страны-участницы согласовывают до мельчайших нюансов.

Главной темой встречи стали ядерные доктрины.

«Стороны провели откровенное обсуждение тему ядерных доктрин. Этот диалог сейчас является своевременным и служит цели углубления понимания ядерных доктрин друг друга для исключения недопонимания и просчетов», - рассказали в МИД Китая.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что создание ракетной системы «Орешник» свело к минимуму необходимость использовать ядерное оружие. Россия не ужесточает ядерную доктрину, она ее совершенствует, сказал он

Ядерное оружие США Великобритания Россия Оружие Франция Китай Дубай
12 декабря 2024, 00:09
Стало известно, сколько денег Абхазия нашла для бюджетников
РИА «Новости»
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Государственным служащим Абхазии выплатят зарплаты за прошедший ноябрь. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба, его процитировало РИА «Новости». 

Средства выделят из федерального бюджета. Первыми деньги получат сотрудники оборонного ведомства республики, полицейские и работники других силовых структур. Всего на эти цели Абхазия направит 230 миллионов рублей. Выплаты заработных плат сотрудникам здравоохранения, образования и учреждений культуры в регионах обеспечат уже местные бюджеты. Власти Абхазии 6 декабря заявили о почти полной остановке финансирования с российской стороны. Из-за этого республика не может найти деньги в том числе и на оплату перетока электроэнергии из России. Руководство Абхазии направило запрос о предоставлении финансовой помощи в адрес главы российского правительства Мишустина. Пока республика ответа на этот запрос не получила.

Электричество на всей территории Абхазии пропало 11 декабря. В республике остановилась Ингурская ГЭС.

Абхазия Россия Зарплаты Деньги
11 декабря 2024, 23:43
«Мой ответ — нет». Вучич сделал заявление по иноагентам в Сербии
РИА «Новости»
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Сербский лидер Александр Вучич объявил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) не станет поддерживать законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Документ предложила партия, входящая в правящую коалицию. Глава государства уточнил, что законопроект был инициирован депутатами фракции, связанной с вице-премьером Александром Вулиным. Вучич отметил, что, несмотря на наличие элементов, позаимствованных из законодательств США, Европы и России, он не одобряет эту инициативу. «Мой ответ – нет», - резюмировал Вучич. Политик ранее говорил, что безразлично относится к возможности принятия законопроекта об иностранных агентах в Сербии. Этот вопрос, добавлял Вучич, не входит в повестку его правительства. Ранее Вучич заявил о необходимости подготовить Сербию к последствиям ядерной атаки.

Сербия Александр Вучич Иноагенты
11 декабря 2024, 20:16
Главу UnitedHealthcare хотели убить бомбой
Pxhere
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Луиджи Манджоне, которого заподозрили в убийстве главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона, хотел использовать бомбу. Об этом сообщил источник CNN в правоохранительных органах.

В распоряжение следователей попала тетрадь, принадлежавшая Манджоне.

«На одной из страниц тетради Манджионе приходит к выводу, что использование бомбы против его цели „может убить невинных“», - сообщили журналисты.

Также в тетради был план убийства и записи, оправдывающие нападение. Манджоне упомянул американского террориста Теодор Качински, известного распространением заминированных посылок.

Томпсона убили утром 4 декабря на Манхэттене. Киллер несколько раз выстрелил в жертву и скрылся на велосипеде.

Манджони задержали в «Макдональдсе» - его опознал сотрудник ресторана. Полиция обнаружила в рюкзаке подозреваемого маску и оружие.

Убийства Оружие Полиция
11 декабря 2024, 18:23
Шольц направил в бундестаг запрос на вотум доверия правительству
Unsplash
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Канцлер Германии Олаф Шольц направил в бундестаг запрос на вотум доверия правительству. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, предает РИА «Новости».

«Сегодня утром канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем кабинете в Ведомстве федерального канцлера подписал письменное заявление о вотуме доверия в соответствии со статьей 68 Основного закона», - отметил чиновник.

Обсуждение вотума доверия в парламенте ФРГ запланировано на следующий понедельник, 16 декабря.

Ранее в своем выступлении в парламенте Шольц сказал, что украинцы, которые приехали в страну, должны активно искать работу. В противном случае им следует вернуться на родину. Кроме того, канцлер сообщил о намерении создать в Германии украинскую администрацию , которая будет заниматься координацией вопросов, связанных с беженцами.

Германия Законы Олаф Шольц

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