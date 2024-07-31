Закрыл лицо и разрыдался. Помилованный наемник поблагодарил Лукашенко

На опубликованных кадрах видно, что осужденный сидит за столом в наручниках и внимательно слушает зачитываемый ему документ. Узнав о помиловании, Кригер закрыл лицо руками и разрыдался.

«Спасибо господину Лукашенко. Спасибо за то, что вы меня простили. Спасибо за то, что вы дали мне возможность увидеться с моей дочерью. Большое спасибо», - сказал иностранец, не сумев сдержать эмоции.

Решение о помиловании президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в минувший вторник, 30 июля, после подачи прошения представлявшего интересы Кригера адвоката Владимира Горбача. По итогам встречи защитник заявил, что доволен разговором и рассчитывает на акт милосердия.

Кригера задержали в Белоруссии в ноябре 2023 года и предъявили обвинение по шести статьям, включая терроризм и наемничество. На допросе иностранец признался, что по заданию СБУ фотографировал установки ракет «Искандер» и военные части в городе Осиповичи.

Также по заданию кураторов он оставил рюкзак на станции «Озерище», где прогремел крупный взрыв.

Смертный приговор суд Белоруссии вынес Кригеру в начале июня.