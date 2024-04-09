09 апреля 2024, 02:56

Закопанный заживо младенец провел шесть часов под землей

Freepik
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Жительница Ганы заживо закопала новорожденного ребенка в саду. Младенца успели спасти, но он находился под землей несколько часов, сообщило Daily Mail.

По данным издания, 23-летняя девушка родила ребенка дома, но решила от него избавиться и закопать в саду. Новорожденного нашли родственники, он успел провести под землей около шести часов.

Врачи госпитализировали девочку. При осмотре на ее теле нашли синяки и царапины. Через неделю ребенка выписали из больницы и передали бабушке.

Полицейские задержали мать новорожденной и поместили в психиатрическую лечебницу. Сейчас устанавливаются причины, побудившие ее закопать дочь заживо.

Ранее тело новорожденной девочки нашли работники мусорного полигона в Волгоградской области. Страшную находку сделали во время сортировки бытовых отходов.

В Бразилии пожилая женщина скончалась после того, как врачи обнаружили в ее животе окаменелый плод. Бразильянка носила его в себе в течение 56 лет.

Дети Врачи Женщины
09 апреля 2024, 00:22
Украинские активисты пытались сорвать премьеру фильма про Донбасс в Риме
РИА «Новости»
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Украинские активисты националистического толка пытались сорвать премьеру документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«„Активисты“ столпились у входа в кинотеатр с русофобскими плакатами, периодически выкрикивая всем известный лозунг», - написала журналистка.

По словам Симоньян, несмотря на провокацию, в зале был аншлаг: итальянцам было интересно узнать правду о Донбассе, Майдане и причинах начала СВО. Это была первый показ документального фильма в Евросоюзе. Создатели запланировали показы еще в трех городах Италии.

В воскресенье, 7 апреля, в Риме прошла премьера документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра». Зал на 150 человек был полон. Показ фильма задержался на 15-20 минут из-за пикета, который устроила у кинотеатра группа националистически настроенных украинцев.

Италия Фильмы Премьеры Донбасс Евросоюз Майдан
08 апреля 2024, 21:19
Росатом потребовал от Финляндии около 3 млрд евро
РИА «Новости»
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Госкорпорация «Росатом» обратилась в международный арбитраж с исками к Финляндии из-за отказа от строительства АЭС «Ханхикиви-1». Такие данные предоставила группа «Атомэнергопром» на своем сайте в финансовой отчетности за 2023 год.

«Требования организаций группы на общую сумму около трех миллиардов евро находятся на рассмотрении международных арбитражей», - указали в документе.

Два года назад проектная компания Fennovoima Oy, в которой 34% принадлежали «Росатому», информировала о расторжении контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии.

По данным «Атомэнергпрома», в июле 2022 года Fennovoima Oy обратилась к ним с требованием о взыскании по гарантиям возврата авансов по ЕРС-контракту на общую сумму 1,7 миллиарда евро. Организации группы не согласились с этим, поэтому спор рассматривают в международном арбитраже.

Ранее Росатом заключил соглашение о строительстве первой в мире АЭС мощностью до 10 мегаватт на Чукотке.

Евро Финляндия Строительство Росатом
08 апреля 2024, 20:43
Канада задумалась о вступлении в AUKUS для контроля Арктики
РИА «Новости»
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Военный альянс AUKUS (США, Великобритания и Австралия) пополнится новым членом, которым станет Канада. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Джастин Трюдо, комментируя публикацию нового обзора оборонной политики, подготовленного правительством. Об этом сообщила газета The Times Colonist.

Трюдо объявил, что Канада стремится присоединится к альянсу и рассматривает возможность создания атомных подводных лодок для обеспечения суверенитета страны в Арктике.

Альянс AUKUS появился в сентябре 2015 года. О его создании объявили президент США Джо Байден, занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Австралии Скотт Моррисон. В совместном заявлении говорилось, что главная цель новой организации - обеспечение обороны и безопасности трех стран.

Первой инициативой стало создание австралийского флота атомных подводных лодок. После одобрения этого решения власти страны расторгли контракт с французской оборонной компанией Naval Group по покупке современной субмарины.

По мнению Трюдо, Канада не должна оставаться в стороне и должна получить собственный атомный подводный флот для охраны арктической зоны.

Решение Австралии об участии в создании нового альянса осудили в Китае. Официальный представитель Министерства иностранных дел страны Чжао Лицзянь упрекнул Австралию в менталитете холодной войны и в попытке подрыва региональной стабильности, которая перерастет в новую гонку вооружений.

США Великобритания Австралия Канада Арктика
08 апреля 2024, 17:26
Первые военные из бригады бундесвера отправились в Литву
Global Look Press
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Первая группа военных бригады бундесвера прибывает к месту службы в Литве. Об этом заявил глава Минобороны прибалтийской страны Лауринас Касчюнас. Его слова передало радио LRT.

«Начинается практический этап переброски бригады союзников», - сказал министр.

По его словам, этот процесс уже не остановить. Первыми в Литву попадут военнослужащие из группы планирования, в ее составе почти 20 человек. Они будут работать над дальнейшей передислокацией военных бундесвера, добавил Касчюнас.

К концу 2024 года состав группы увеличат до 150 человек. С их помощью Литва сможет оценить варианты размещения немецких военнослужащих и подготовить инфраструктуру.

По данным оборонного ведомства, до 80% подразделения разместят в Шальчининкском районе, остальных - в Йонавском. Численность бригады бундесвера составит 4,8 тысячи военных и 200 сотрудников персонала. Их разместят к 2027 году.

В Кремле заявили, что создание немецкой военной базы на территории Литвы - это нагнетание напряженности у российских границ.

Германия Литва Военные

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