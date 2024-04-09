Закопанный заживо младенец провел шесть часов под землей

По данным издания, 23-летняя девушка родила ребенка дома, но решила от него избавиться и закопать в саду. Новорожденного нашли родственники, он успел провести под землей около шести часов.

Врачи госпитализировали девочку. При осмотре на ее теле нашли синяки и царапины. Через неделю ребенка выписали из больницы и передали бабушке.

Полицейские задержали мать новорожденной и поместили в психиатрическую лечебницу. Сейчас устанавливаются причины, побудившие ее закопать дочь заживо.

Ранее тело новорожденной девочки нашли работники мусорного полигона в Волгоградской области. Страшную находку сделали во время сортировки бытовых отходов.

В Бразилии пожилая женщина скончалась после того, как врачи обнаружили в ее животе окаменелый плод. Бразильянка носила его в себе в течение 56 лет.