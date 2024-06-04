Законопроект о санкциях против МУС одобрили в США

Теперь документ рассмотрят в палате представителей и сенате. Законопроект предполагает блокировку активов в США, сделок с недвижимостью в отношении сотрудников МУС, а также запрет на выдачу виз.

Предположительно, эти меры введут в случае попыток суда способствовать судебному преследованию лиц, которые находятся под защитой США и союзников.

Прокурор МУС Ахмад Хан 20 мая запросил ордер на арест Нетаньяху , а также министра обороны Израиля Йоава Галанта. Суд считает их причастными к преступлениям против человечности в сектора Газа.