Законопроект о начале процесса вступления в ЕС одобрили в Армении

Избранный американский лидер Дональд Трамп решил переделать мир и создать новую политическую географию. Об этом рассказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Политик назвал весьма сомнительными «быстрые успехи» США в урегулировании украинского конфликта. При этом американская экономика живет неспешно, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед. Поэтому Трамп придумал абсолютно нереальные идеи.

«Сначала гигантское приращение Америки: забираем эту деревенскую Канаду (а что, будет хороший огромный штат, тогда весь континент принадлежит янки) и заодно Гренландию у Дании (непонятно, что это, но земли там до фига)», - написал Медведев.

Затем - переименование Мексиканского залива в Американский, так как его название по «какому-то недоразумению напоминает о латиносах».

«Борьба с „насильником Стармером“ и „придурком Шольцем“ руками Илона Маска в Х. Цель проста, а затрат никаких - знай, кто в доме хозяин», - рассказал о третьей идее Трампа Медведев.

Ничего из названного ни сегодня, ни завтра не случится, а «обзывалки для глуповатой европейской обслуги забудутся через неделю», считает зампред Совбеза. Однако важно другое: последняя декада пребывания «маразматика» Джо Байдена в Овальном зале идет по сценарию «оранжевого кудесника» Трампа.

«Компания Trump, Musk and sci-fi brothers, LLC приступила к активной работе», - заключил Медведев.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ на идею Трампа переименовать залив предложила сменить название Североамериканского континента на Мексиканскую Америку.