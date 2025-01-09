Законопроект о начале процесса вступления в ЕС одобрили в Армении
Армянское правительство одобрило проект закона о начале процесса вступления в Европейский союз. Документ рассмотрели на заседании кабмина 9 января, сообщило РИА «Новости».
«Передать предложение правительства в установленном порядке аппарату Национального собрания (парламента)», - говорится в постановлении правительства.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отметил, что в последние годы отношения ЕС с республикой развивались интенсивно и динамично. Евросоюз оказал содействие Армении в том числе в сфере безопасности, а также выразил готовность помочь экономическому развитию.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что принятое решение не означает членство республики в ЕС - этот вопрос можно решить только на референдуме.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила о плане ЕС по распространению своего деструктивного влияния в Закавказье.