17 ноября 2023, 15:47

«Закон разрывает семейные связи». Тысячи жителей Финляндии потребовали не закрывать границу с Россией

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Жители Финляндии выступили против закрытия границы с Россией. На сайте Adressit.com они опубликовали петицию, которую уже подписали 5,2 тысячи человек.

Автор обращения - Петри Маттинену. Он заявил, что решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека.

«Я требую изменить закон, потому что он разрывает семейные связи», - подчеркнул он.

Маттинену пояснил, что у многих жителей есть родственники, живущие на российской стороне. Из-за ограничений со стороны властей дети не смогут увидеть своих бабушек и дедушек. Мужчина требует разрешить передвижение между Финляндией и Россией при наличии семейной связи.

Ранее правительство Финляндии объявило, что в ночь на 18 ноября страна закроет четыре КПП на границе с Россией : «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». До этого охрана Юго-Восточной Финляндии сообщила, что за сутки в страну через границу с Россией якобы прибыли 50 беженцев.

В МИД РФ назвали «очень странными» обвинения, что Россия будто бы направляет беженцев к границе. Страна проанализирует ситуацию с закрытием погранпереходов. Россия также ждет объяснений от Финляндии и готова проработать ответные меры.

Финляндия Россия
17 ноября 2023, 16:06
Человек собаке друг. Южная Корея запретит забивать четвероногих на мясо
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Правительство Южной Кореи и правящая партия «Гражданская сила» согласились продвинуть проект закона о запрете забоя собак и продажи их мяса. Об этом сообщило издание Yonhap.

«Мы будем продвигать принятие до конца года специального закона о прекращении употребления в пищу собак, чтобы как можно скорее решить вопрос с поеданием собак», - заявил председатель политического комитета «Гражданской силы» Ю Ый Дон.

Он подчеркнул, что после принятия закона фермам по выращиванию собак придется представить местным властям план по прекращению деятельности. На полное завершение работы фирмам дадут три года, за это время собак также исключат из определения домашнего скота.

Руководство Южной Кореи еще до вступления закона в силу запустит процесс проверки организаций, которые занимаются заготовкой и распространением собачьего мяса.

Блюда из собак - традиционная еда для жителей Корейского полуострова. Споры о потреблении в пищу собачьего мяса продолжаются в стране на протяжении 30 лет.

Еда Законы Собаки Южная Корея
17 ноября 2023, 15:58
Армения станет полноправным членом МУС с 1 февраля
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Власти Армении официально передали документы, подтверждающие ратификацию Римского статута. Страна станет полноправным членом Международного уголовного суда (МУС) с 1 февраля, сообщили в инстанции.

«Армения станет 124-м государством-участником и 19-й страной из восточноевропейской группы», - заявили в суде.

В МУС сообщили, что армянская сторона передала документы, подтверждающие принятие юрисдикции суда задним числом с 10 мая 2021 года.

Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда на заседании 3 октября. В России такой шаг назвали абсолютно недружественным. При этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что вопрос ратификации Римского статута никак не направлен против РФ.

Армения ранее предложила России подписать межгосударственное соглашение , которое позволит обойти требования Римского статута, сообщил вице-спикер парламента страны Акоп Аршакян. Власти еще не получили ответа от российской стороны.

Армения
17 ноября 2023, 15:36
Россия закроет визовые центры во Франции
РИА «Новости»
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Визовые центры России в Париже, Ницце, Марселе и Страсбурге прекратят работу с 24 ноября. Об этом сообщило посольство РФ во Франции в Telegram-канале.

По вопросам оформления въездных документов в Россию можно обращаться в консульства. Прием посетителей на оформление виз осуществляется по предварительной записи через систему электронной очереди на сайте посольства, уточнили дипломаты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, Франция несвоевременной выдачей виз сорвала участие российских представителей в заседаниях 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.

Год назад Франция отказалась выдать визы дипломатам РФ, чтобы они не смогли поучаствовать в сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО.

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач рассказал, что Россия зарегистрировала более 20 обращений за «золотой визой» от зарубежных инвесторов. Заявки оставили граждане КНР, США, Сербии, Германии и других стран.

Визы Россия Франция
17 ноября 2023, 15:34
Зеленский заявил о подготовке Россией нового Майдана на Украине
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Россия якобы готовит новый госпереворот на Украине, чтобы сместить президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил сам украинский лидер на встрече с иностранными журналистами, его процитировало агентство Bloomberg.

По словам Зеленского, Россия будто бы хочет создать раскол и хаос в украинском обществе и в конечном счете сместить его с президентской позиции. Глава государства сообщил, что получил от разведки и партнеров информацию о якобы подготовке в РФ операции, которую на Украине назвали «Майдан-3».

«Майдан для них - переворот, поэтому операция понятна», - сказал Зеленский.

В ходе встречи с представителями иностранной прессы президент Украины также сообщил, что пока сосредоточился на получении помощи от Запада. Без этой поддержки украинской армии придется отступать, пояснил Зеленский. Он отметил, что фокус западных партнеров сместился из-за обострения на Ближнем Востоке и других причин.

Владимир Зеленский Россия Украина

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