«Закон разрывает семейные связи». Тысячи жителей Финляндии потребовали не закрывать границу с Россией

Автор обращения - Петри Маттинену. Он заявил, что решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека.

«Я требую изменить закон, потому что он разрывает семейные связи», - подчеркнул он.

Маттинену пояснил, что у многих жителей есть родственники, живущие на российской стороне. Из-за ограничений со стороны властей дети не смогут увидеть своих бабушек и дедушек. Мужчина требует разрешить передвижение между Финляндией и Россией при наличии семейной связи.

Ранее правительство Финляндии объявило, что в ночь на 18 ноября страна закроет четыре КПП на границе с Россией : «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». До этого охрана Юго-Восточной Финляндии сообщила, что за сутки в страну через границу с Россией якобы прибыли 50 беженцев.

В МИД РФ назвали «очень странными» обвинения, что Россия будто бы направляет беженцев к границе. Страна проанализирует ситуацию с закрытием погранпереходов. Россия также ждет объяснений от Финляндии и готова проработать ответные меры.