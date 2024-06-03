03 июня 2024, 10:46

Закон об иноагентах в Грузии вступил в силу

РИА «Новости»
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В Грузии вступил в силу закон «О прозрачности иностранного влияния». Председатель парламента Шалва Папуашвили подписал его 3 июня, сообщил телеканал Mtavari.

«Сегодня я подписал закон о прозрачности иностранного влияния , главная цель этого закона - доказать устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству», - объявил политик.

Закон об иноагентах опубликуют в «Законодательном вестнике» на следующий день. Затем Минюст в течение двух месяцев разработает все подзаконные нормативные акты и запустит сайт - реестр. Все организации, которые получали более 20% своего финансирования из иностранных источников, обяжут зарегистрироваться в системе и задекларировать финансы за 2023 год.

Рассмотрение законопроекта сопровождалось массовыми митингами с задержаниями протестующих и стычками с полицией. Президент Саломе Зурабишвили наложила вето, но 28 мая грузинский парламент отменил его.

Грузия Законы Иноагенты
03 июня 2024, 10:33
Шейнбаум заявила о победе на президентских выборах в Мексике с отрывом в 30% голосов
Global Look Press
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Лидер правящего движения национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной — президентом Мексики. Она объявила о своей победе с отрывом в 30% голосов, сообщили «Известия».

Лидер правящего движения национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной - президентом Мексики. Она объявила о своей победе с отрывом в 30% голосов, сообщили «Известия».

«Согласно предварительным результатам <…>, отрыв в борьбе за кресло президента республики превышает 30%. Хочу поблагодарить миллионы мексиканцев, которые решили голосовать за нас на этих исторических выборах», - сказала она.

Шейнбайм сообщила, что приняла первые поздравления. Ей позвонили соперники - кандидаты движения «Сила и сердце за Мексику» Сочитль Гальвес и «Гражданское движение» Хорхе Альварес Майнес.

Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил Шейнбайм в своем X. Он назвал ее победу днем славы, временем гордости и преобразований.

Победу кандидата Morena подтвердили данные экзитполов и системы быстрого подсчета Национального избирательного института ( INE ). Она набрала 57,7% голосов. Второе место заняла Гальвес с результатом 29,3%, третье - Майнес, получивший более 10,5%.

Мексика Женщины Выборы
03 июня 2024, 09:33
Тела 50 погибших нашли в лагере беженцев на севере Газы
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Спасатели нашли тела еще 50 погибших в лагере «Джабалия» на севере сектора Газа после наступления израильских военных на этот пункт размещения беженцев. Об этом сообщило информационное агентство WAFA.

«Группы гражданской обороны и спасателей нашли тела 50 человек в лагере беженцев „Джабалия“ на севере сектора Газа», - заявили журналисты.

Они отметили, что после 20 дней пребывания израильских войск в лагере общее количество найденных тел достигло 120, из которых 20 погибших - дети.

Отношения между палестинским анклавом и Израилем резко обострились в октябре 2023 года после ракетной атаки из сектора Газа и проникновения бойцов движения ХАМАС в приграничные районы. В ответ Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» и полностью блокировал анклав.

В ночь на 7 мая силы Израиля вошли в город Рафах, который считается последним оплотом ХАМАС. Ранее Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
03 июня 2024, 09:12
Импортный уголь для стран Евросоюза подорожал на треть
РИА «Новости»
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В первом квартале 2024 года страны Евросоюза закупали уголь на треть дороже, чем до введения антироссийских санкций. Стоимость сырья составила 184 евро за тонну, сообщило РИА «Новости».

Эмбарго на уголь из России включили в пятый пакет санкций , запрет начал действовать в августе 2022 года. Если в январе–марте 2021 года Евросоюз ежемесячно тратил на импорт угля 987 миллионов евро, то за тот же период нынешнего года - 1,1 миллиарда евро. Тонна сырья подорожала со 120 до 184 евро.

Объем ежемесячных закупок, по подсчетам агентства, сократился почти на треть. В начале 2021 года европейские страны импортировали 8,24 миллиона тонн угля, а теперь лишь 5,85 миллиона тонн. Если четыре года назад 45% угля поставляла Россия, то в 2024 году главным импортером стала Австралия, на которую пришлись 36% импорта.

Евросоюз планировал полностью отказаться от российского газа. Поставки решили компенсировать за счет угольных электростанций, топлива из Китая и Норвегии.

Европа Евросоюз Экономика
03 июня 2024, 07:52
Президент Республики Сербской примет участие в ПМЭФ
РИА «Новости»
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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик примет участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ради поддержки России в условиях санкционного давления. Об этом он сказал РИА «Новости».

«Я намерен поехать на ПМЭФ, потому что для этого сейчас самое время. Если не можем сейчас договариваться о многом новом, то чтобы поддержать российскую сторону в условиях несправедливых и тяжелых санкций», - отметил он.

Додик участвует в ПМЭФ на протяжении многих лет подряд.

Петербургский международный экономический форум состоится с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Ранее стала известна полная деловая программа мероприятия.

Президент Владимир Путин примет участие в пленарном заседании в рамках ПМЭФ в пятницу, 7 июня.

Санкт-Петербург Санкции Россия ПМЭФ-2024

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