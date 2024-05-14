14 мая 2024, 17:21

Закон об иноагентах станет препятствием на пути Грузии в ЕС — Еврокомиссия

Global Look Press
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Принятие закона об иностранных агентах станет препятствием на пути Грузии в Евросоюз. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, чьи слова привело РИА «Новости».

В Еврокомиссии подчеркнули, что конкретные последствия принятия закона об иноагентах обсудят после его утверждения.

«Мы следим за событиями очень внимательно. Мы уже говорили, что, по нашему мнению, этот закон представляет опасность для европейских устремлений Грузии», - подчеркнул Стано.

В Грузии 14 мая в третьем чтении приняли закон об иноагентах. За проголосовали 84 депутата, 30 парламентариев выступили против. Теперь документ должна подписать грузинский лидер Саломе Зурабишвили.

Грузия Законы Еврокомиссия Евросоюз Иноагенты
14 мая 2024, 16:23
Нарышкин не исключил риск крупномасштабного военного конфликта
РИА «Новости»
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Крупномасштабный военный конфликт возможен, если западный блок сочтет это выгодным и безопасным для себя. Таким мнением поделился кандидат на пост директора Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, чьи слова привело РИА «Новости».

Ряд политиков-евроатлантистов считает возможным развязывание крупномасштабного противостояния для удержания своей гегемонии. СВР внимательно следит за развитием ситуации, отметил Нарышкин.

По его словам, за рубежом есть здравые силы, которые понимают опасность крупномасштабного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия.

Ранее Нарышкин ответил на вопрос о возможности новых контактов с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и заявил, что этого исключать нельзя.

Разведка Ядерное оружие Военные Россия Оружие
14 мая 2024, 15:38
Парламент Грузии окончательно принял закон об иноагентах
Unsplash
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В Грузии в окончательном чтении приняли скандальный закон об иноагентах. Заседание транслировали на сайте парламента.

За принятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» выступили 84 депутата. Против высказались 30 человек.

«Закон принят в третьем чтении», - сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.

Теперь соответствующий документ должна подписать президент Грузии Саломе Зурабишвили. Закон предусматривает регистрацию в отдельном реестре СМИ некоммерческих и юридических лиц, получающих свыше 20% доходов из-за рубежа.

Во время обсуждения инициативы в парламенте Грузии началась драка. В потасовке участвовали оппозиционер из «Единого национального движения» Леван Хабеишвили и парламентарий от правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе.

Закон об иноагентах вызвал волну протестов в стране. Люди выходили на улицы Тбилиси и требовали отказаться от принятия инициативы.

Грузия Законы Депутаты Иноагенты
14 мая 2024, 14:26
Массовая драка началась в парламенте Грузии из-за закона об иноагентах
Global Look Press
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Грузинские депутаты устроили массовую драку в парламенте во время обсуждения закона об иностранных агентах. Об этом сообщило издание Pirveli.

Потасовка началась на окончательном чтении законопроекта. Представитель оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили и депутат от правящей партии партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе столкнулись друг с другом.

Самхарадзе бросил в Хабеишвили бутылкой и обругал его. Еще одна представительница правящей партии Рима Берадзе добралась до депутата от оппозиции Паате Манджгаладзе и ударила его бумагами по голове.

Это не первая драка грузинских депутатов. Ранее потасовка произошла 15 апреля в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили подбежал к трибуне и стукнул кулаком исполнительного секретаря правящей «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе.

Грузия Драки Законы Депутаты Иноагенты
14 мая 2024, 14:20
Юристы из Германии помогут добиться расследования по «Северным потокам» — Деркач
РИА «Новости»
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Германия понесла большие убытки из-за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», поэтому юристы и некоторые политики этой страны согласились бы помочь в проведении справедливого расследования. Бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил об этом в интервью БелТА.

Германия понесла большие убытки из-за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», поэтому юристы и некоторые политики этой страны согласились бы помочь в проведении справедливого расследования. Бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил об этом в интервью БелТА.

По его оценкам, с 2022 года Германия потеряла около 300 миллиардов евро от повышения цен на энергоносители. Деркач заявил, что многие в этой стране понесли убытки от диверсии на газопроводах и готовы добиться справедливого разбирательства.

«И там есть и политические силы, и юристы, готовые поддержать процедурно и юридически действия по принуждению к расследованию. <…> То есть никто эту тему замолчать и бросить не даст», - сказал он.

Украинский политик уверен, что расследование поддержат заинтересованные лица в других странах. Например, во Франции и США.

Деркач обвинил в подрыве «Северных потоков» американские спецслужбы. Он заявил о причастности группы украинцев к прикрытию операции.

Германия Газопровод Северный поток — 2 Северный поток

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