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В Еврокомиссии подчеркнули, что конкретные последствия принятия закона об иноагентах обсудят после его утверждения.

«Мы следим за событиями очень внимательно. Мы уже говорили, что, по нашему мнению, этот закон представляет опасность для европейских устремлений Грузии», - подчеркнул Стано.

В Грузии 14 мая в третьем чтении приняли закон об иноагентах. За проголосовали 84 депутата, 30 парламентариев выступили против. Теперь документ должна подписать грузинский лидер Саломе Зурабишвили.