Закон о выдворении беженцев на границе с Россией одобрили в Финляндии

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Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые состоятся 16–17 июля. Зачем министру потребовался этот визит, в комментарии 360.ru рассказал политолог Петр Колчин.

По мнению политолога, Россия продвигает идею равноправной и неделимой системы безопасности в международном пространстве. Этот подход противоречит западным нарративам, по которым страны НАТО добиваются своих целей через дестабилизацию в мире.

«Конечно, те идеи и смыслы, которые несет Россия мировому сообществу, находят отклик у миллиардов людей из стран глобального большинства», - отметил Колчин.

Он назвал идею неделимой системы безопасности одной из главных целей российской дипломатии, созвучной тем, что установил президент Владимир Путин на совещании с МИД.

Колчин напомнил, что Россия выступает за исполнение решений ООН по сосуществованию Израиля с Палестиной и готова помочь в урегулировании конфликта.

«Такая миротворческая позиция России находит отклик у стран арабского мира, в то время как авторитет Запада планомерно разрушается на Ближнем Востоке из-за однобокой поддержки Израиля и его очевидных военных преступлений», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Он добавил, что в рамках ООН Россия имеет огромный авторитет и может задавать тренды глобального уровня.

«Это авторитетная и важная площадка, за которой следят, которая имеет свой вес», - заявил политолог.

Он подытожил, что участие в ее заседаниях укрепляет влияние России на международной арене и открывает возможности для сотрудничества и развития нового миропорядка.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал попытки Украины надавить на Совет безопасности организации.