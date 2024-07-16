16 июля 2024, 14:11

Закон о выдворении беженцев на границе с Россией одобрили в Финляндии

Global Look Press
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Президент Финляндии Александер Стубб подписал законопроект об ограничении приема беженцев и выдворении их на границе с Россией. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии финского лидера.

«Во вторник я утвердил этот законопроект», - заявил Стубб.

На прошлой неделе парламент республики одобрил законопроект «О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией» во втором чтении. Документ подразумевает выдворение беженцев, при этом власти страны отмечали, что такая мера поможет в будущем открыть пункты пересечения на границе с Россией.

После подписания Стуббом закон вступит в силу с 22 июля и будет действовать в течение года.

По документу, Финляндия ужесточит требования для просителей убежища. Республика не будет выдавать вид на жительство для иностранцев, которые подали ложную информацию, а также тем, кто незаконно находился на территории страны.

Финляндия Законы
16 июля 2024, 13:15
«Позиция России находит отклик». Зачем Лавров приехал на заседание Совбеза ООН
РИА «Новости»
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Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые состоятся 16–17 июля. Зачем министру потребовался этот визит, в комментарии 360.ru рассказал политолог Петр Колчин.

По мнению политолога, Россия продвигает идею равноправной и неделимой системы безопасности в международном пространстве. Этот подход противоречит западным нарративам, по которым страны НАТО добиваются своих целей через дестабилизацию в мире.

«Конечно, те идеи и смыслы, которые несет Россия мировому сообществу, находят отклик у миллиардов людей из стран глобального большинства», - отметил Колчин.

Он назвал идею неделимой системы безопасности одной из главных целей российской дипломатии, созвучной тем, что установил президент Владимир Путин на совещании с МИД.

Колчин напомнил, что Россия выступает за исполнение решений ООН по сосуществованию Израиля с Палестиной и готова помочь в урегулировании конфликта.

«Такая миротворческая позиция России находит отклик у стран арабского мира, в то время как авторитет Запада планомерно разрушается на Ближнем Востоке из-за однобокой поддержки Израиля и его очевидных военных преступлений», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Он добавил, что в рамках ООН Россия имеет огромный авторитет и может задавать тренды глобального уровня.

«Это авторитетная и важная площадка, за которой следят, которая имеет свой вес», - заявил политолог.

Он подытожил, что участие в ее заседаниях укрепляет влияние России на международной арене и открывает возможности для сотрудничества и развития нового миропорядка.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал попытки Украины надавить на Совет безопасности организации.

Нью-Йорк Сергей Лавров Международные отношения Россия ООН
16 июля 2024, 12:33
Стрельбу по Трампу открыли с крыши здания, в котором находились снайперы полиции
Global Look Press
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Группа снайперов полиции Пенсильвании находилась внутри здания, с крыши которого шла стрельба по бывшему президенту США Дональду Трампу. Правоохранители использовали помещения в качестве наблюдательного пункта для предотвращения возможных атак. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Post.

Собеседники издания подчеркнули, что полицейские снайперы находились внутри здания, но не на крыше, с которой шел прицельный огонь по политику. По их словам, правоохранители прочесали все помещение, но на самый верх не выходили, чтобы не мешать снайперам секретной службы.

Источники добавили, что подозреваемый в покушении на Трампа 20-летний Томас Мэттью Крукс зашел в здание за 26 минут до начала стрельбы. Его заметил и даже сфотографировал один из полицейских округа Бивер.

Пока неизвестно, успел ли правоохранитель передать информацию сотрудникам Службы безопасности США, отвечавшим за безопасность Трампа.

Также появилась информация, что другой сотрудник полиции осматривал крышу за несколько мгновений до стрельбы, но быстро отступил, когда Крукс пригрозил ему оружием.

В пресс-службе полицейского отделения округа Батлер журналистам подтвердили, что полиция штата отвечала за безопасность здания фабрики AGR International Inc., с которого велась стрельба: постройка не находилась в зоне периметра безопасности государственных силовиков.

Это заявление подтвердил представитель секретной службы Энтони Гульельми, который подчеркнул, что ответственность за район, где находился стрелок, несла местная полиция.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники утверждал, что сотрудники Секретной службы США перед началом проведения митинга Трампа указывали на опасность крыши, с которой шла стрельба.

Оказавшийся под огнем бывший президент США Дональд Трамп получил ранение уха. Подозреваемого в покушении на политика Томаса Мэттью Крукса ликвидировали снайперы. В ходе стрельбы погибли два человека, еще два зрителя получили ранения.

США Стрельба Дональд Трамп Полиция Покушение на Дональда Трампа
16 июля 2024, 12:07
Венгрию призвали лишить права голоса в Евросоюзе после «путешествий» Орбана
РИА «Новости»
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Депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Поводом для этого послужили поездки премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на письмо 63 депутатов.

Депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Поводом для этого послужили поездки премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом сообщило издание Politico , ссылаясь на письмо 63 депутатов.

Письмо подписала в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и президент ЕП Роберта Метсоле.

«Члены Европейского парламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок ее премьер-министра в Россию и Китай», - указали в документе.

Орбан посетил Москву в начале июля, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Спустя несколько дней премьер Венгрии отправился в Пекин. Также он побывал на Украине и в Соединенных Штатах. После этих визитов Орбан передал лидерам стран - членов ЕС предложения по решению украинского конфликта.

Венгрия Евросоюз
16 июля 2024, 10:34
Журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничениями в передвижениях
РИА «Новости»
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Сопровождающие главу МИД России Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк журналисты получили американские визы с ограничением в передвижениях. Об этом сообщило РИА «Новости».

Посольство США выдало сотрудникам российских СМИ визы категории C2. Эта виза является транзитной, ее выдают людям, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Документ предполагает ограничение в передвижениях в 40 километров от центра Нью-Йорка.

Похожая ситуация с визами произошла в сентябре 2023 года, когда журналисты сопровождали Лаврова на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Тогда им также выдали визы типа С2.

Журналистам пула в январе выдали визы категории I - неиммиграционные для зарубежных журналистов с правом однократного въезда в страну. При этом такой тип документа не предполагает ограничений в перемещении.

Лавров прилетел в Нью-Йорк , где будет председательствовать на дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля.

США Визы Сергей Лавров

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