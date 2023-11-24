Закон о санкциях против России приостановили в американском штате

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«Еще летом власти штата добровольно приостановили работу закона о санкциях. Причиной стала ситуация когда компания, которую они хотели внести в черный список, получил ограничительное постановление от федерального судьи», - говорится в сообщении.

Авторы материала уточнили, что речь шла об американском филиале японского холдинга Kyocera, дочерние компании которого работают в России.

Кроме того, за сотрудничество со страной в черный список могли попасть Tarkett, JP Morgan Chase, Xerox и другие крупные организации.

Ранее в ноябре в санкционный список США попали три нефтяных танкера из России , которые были зарегистрированы под флагом Либерии.