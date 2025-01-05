Заключенный из США попросил казнить его раньше назначенного срока

Ганчеса должны были казнить еще в апреле 2023 года, но исполнение приговора отложили из-за нехватки квалифицированных сотрудников. Заключенный подал в суд заявление, в котором попросил назначить его казнь на середину февраля в связи с обвинением в убийстве Теда Прайса в 2002 году.

На судебном заседании Ганчес представляет самого себя. По его словам, вынесение смертного приговора «давно назрело», но власти штата тянут время.

В офисе генерального прокурора Криса Мэйса, который добивается казни Ганчеса, заявили, что необходим график брифингов, чтобы сотрудники тюрьмы могли выполнить требования к исполнению приговора. Среди них тестирование на пентобарбитал, который будет использован для смертельной инъекции.

Ранее в США на свободу вышел 68-летний Керри Макс Кук, которого 20 лет назад приговорили к смертной казни за убийство.