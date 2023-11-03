Заключенного в США впервые казнят «невиданным ранее» методом

Приговоренного заставят дышать только азотом, что приведет к гипоксии.

Ранее генпрокуратура штата обратилась в Верховный суд с прошением назначить дату казни для 58-летнего преступника Кеннета Смита. Как заявили журналисты, иск удовлетворили.

Мужчину осудили за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году. По данным следствия, Смит и его подельник получили по тысяче долларов за расправу над Элизабет Сеннетт. Заказчиком оказался ее муж-пастор, у которого скопилось много долгов. План супруга состоял в получении страховки за кончину жены.

Сообщника Смита казнили в 2010 году, а в 2022-м умереть должен был сам Смит, однако врачи не смогли ввести ему «смертельную инъекцию». Адвокаты заключенного обещали продолжить его защиту.

«Мы по-прежнему надеемся, что те, кто будет рассматривать это дело, увидят, что вторая попытка казнить господина Смита - на этот раз экспериментальным, никогда ранее не использовавшимся методом <…> является неоправданной и несправедливой», - заявили они.

Ранее в Великобритании предложили не выпускать на свободу «ужасных» убийц. «Наихудшими» преступниками посчитали тех, кого осудили по статьям о сексуальном насилии.

Верховный суд Алабамы позволил казнить заключенного способом, который раньше не использовали в таких целях - метод газообразного азота. Об этом сообщил Fox News.