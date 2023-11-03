03 ноября 2023, 06:05

Заключенного в США впервые казнят «невиданным ранее» методом

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Верховный суд Алабамы позволил казнить заключенного способом, который раньше не использовали в таких целях — метод газообразного азота. Об этом сообщил Fox News.

Приговоренного заставят дышать только азотом, что приведет к гипоксии.

Ранее генпрокуратура штата обратилась в Верховный суд с прошением назначить дату казни для 58-летнего преступника Кеннета Смита. Как заявили журналисты, иск удовлетворили.

Мужчину осудили за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году. По данным следствия, Смит и его подельник получили по тысяче долларов за расправу над Элизабет Сеннетт. Заказчиком оказался ее муж-пастор, у которого скопилось много долгов. План супруга состоял в получении страховки за кончину жены.

Сообщника Смита казнили в 2010 году, а в 2022-м умереть должен был сам Смит, однако врачи не смогли ввести ему «смертельную инъекцию». Адвокаты заключенного обещали продолжить его защиту.

«Мы по-прежнему надеемся, что те, кто будет рассматривать это дело, увидят, что вторая попытка казнить господина Смита - на этот раз экспериментальным, никогда ранее не использовавшимся методом <…> является неоправданной и несправедливой», - заявили они.

Ранее в Великобритании предложили не выпускать на свободу «ужасных» убийц. «Наихудшими» преступниками посчитали тех, кого осудили по статьям о сексуальном насилии.

Верховный суд Алабамы позволил казнить заключенного способом, который раньше не использовали в таких целях - метод газообразного азота. Об этом сообщил Fox News.

США Смертная казнь Тюрьмы
03 ноября 2023, 06:35
Третий саммит «Россия — Африка» предложили провести в Экваториальной Гвинее
РИА «Новости»
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Следующий саммит «Россия — Африка» может пройти в Экваториальной Гвинее, которая выдвинула свою кандидатуру на проведение. Президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого заявил, что российский лидер Владимир Путин сможет лично принять в нем участие, сообщил ТАСС.

«Попросил моего друга, президента Владимира Путина дать возможность Экваториальной Гвинее принять у себя следующий саммит „Россия - Африка“, если он может состояться на африканском континенте», - сказал он.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого заявил, что Экваториальная Гвинея проводила независимую политику и не подписывала договор Международного уголовного суда. По его словам, если саммит пройдет в этой стране, то Владимир Путин сможет принять в нем личное участие.

Второй саммит «Россия - Африка» состоялся в конце июля в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие делегации почти 50 стран. Переговоры президентов России и Экваториальной Гвинеи прошли 2 ноября в Ново-Огареве.

Следующий саммит «Россия - Африка» может пройти в Экваториальной Гвинее, которая выдвинула свою кандидатуру на проведение. Президент страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого заявил, что российский лидер Владимир Путин сможет лично принять в нем участие, сообщил ТАСС.

Африка Международные отношения Владимир Путин
03 ноября 2023, 06:22
Боец ХАМАС незаметно для израильтян за 9 секунд заминировал танк
Unsplash
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Боевик палестинского движения ХАМАС за девять секунд незаметно для военных Армии обороны Израиля вылез из укрытия, заминировал танк Merkava, выстрелил из гранатомета и снова спрятался. Это показало уязвимость ЦАХАЛ, заявил обозреватель The War Zone Говард Альтман.

Операция прошла на дороге к востоку от района Аль-Зайтун в городе Газа. Боевик вылез из тоннеля и спрятался в кустах, а затем, как сказал журналист, совершил «сумасшедший девятисекундный рывок» к Merkava. Он установил на корпус танка позади башни самодельное взрывное устройство из реактивной гранаты от РПГ, отошел, выстрелил в него из гранатомета и вернулся в лаз.

«Это показало уязвимость бронетехники, когда она не действует совместно с силами пехоты в так называемом общевойсковом маневре. Боец ХАМАС смог беспрепятственно подбежать к танку, затем вернуться к входу в туннель и выстрелить из гранатомета», - сказал он Рядом с подбитым танком стоял еще один, но его пушку повернули в другую сторону. Военнослужащие ЦАХАЛ не видели, как боевик провернул свою операцию. Говард Альтман заявил, что это показало не только уязвимость танков, но и те проблемы, которые создали тоннели ХАМАС.

Палестинское движение сняло уничтожение одного из танков ЦАХАЛ на камеру. Merkava Mk4 поразили у границ сектора Газа.

Оружие Конфликт Израиля и Палестины Танки
03 ноября 2023, 05:46
Российские пилоты специально сталкивались с американскими для тренировки — генерал ВВС США
РИА «Новости»
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Российские и китайские военные летчики «сталкиваются» с американскими самолетами в разных горячих точках, чтобы потренироваться. Об этом генерал ВВС США Марк Келли рассказал в беседе с Business Insider.

По информации издания, за 2023 год зафиксировали несколько «опасных» ситуаций. Среди них оказалось происшествие в марте, когда российский Су-27 перехватил беспилотник разведки США MQ-9 Reaper, после чего американский БПЛА рухнул в Черное море.

Также военные ВС США считают опасными маневры российских пилотов в Сирии, а также перехваты американских самолетов китайскими.

«Есть несколько причин, из-за которых это происходит. Одна из них заключается в том, что они (РФ и КНР - прим. ред.) хотят потренироваться, <…> и они это могут», - заявил Келли.

Он отметил, что российские и китайские военные понимают, что смогут конкурировать с американскими силами в этой сфере, поэтому хотят испытать свои самолеты.

Ранее генерал ВСУ Валерий Залужный заявил, что военная авиация и системы РЭБ России значительно превосходят украинские. По его словам, нельзя их недооценивать.

США Военные Россия
03 ноября 2023, 05:00
Основателя криптобиржи FTX признали виновным в мошенничестве
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Суд США признал виновным в мошенничестве основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Об этом сообщил телеканал CNBC.

«Бэнкман-Фрид признан виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре», - сказано в сообщении.

Мужчину обвинили в финансовых махинациях с использованием электронных денег по отношению к клиентам биржи, сговоре с целью отмывания средств и по другим пунктам.

Чуть менее года назад, 21 декабря, основатель FTX вернулся в США. Его ожидали в суде по делу о мошенничестве. Самолет с предпринимателем приземлился в Нью-Йорке, в полете мужчину сопровождали сотрудники Службы маршалов США и ФБР, а в аэропорту фигуранта ждал кортеж внедорожников. Тогда Бэнкман-Фрид сам дал согласие на экстрадицию из Багамских островов.

FTX в 2021 году стала третьей крупнейшей площадкой по объему торгов для обмена цифровых финансов. На ней зарегистрировались более миллиона пользователей. В ноябре 2022 года биржа и 130 аффилированных фирм заявили о банкротстве.

США Суд Криптовалюты Аресты

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