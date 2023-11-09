09 ноября 2023, 11:33

Закат государственности. Украине предрекли печальную судьбу по итогам зимы

Unsplash
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Украина рискует не пережить предстоящую зиму из-за проблем в энергетической инфраструктуре. Таким прогнозом поделился с «360» военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что наступающая зима обещает стать для Украины еще более трудной, нежели предыдущая. Михайлов согласился с этим утверждением. На Украине регулярно отключают от света целые города и области, отметил военный эксперт.

«В принципе, [украинская] энергетическая система рушится. И я думаю, что зимой станет еще хуже. <…> Здесь можно сказать не то что Украине придется пережить сложную зиму, но и она может вообще не пережить эту зиму», - обратил внимание политолог.

Собеседник «360» не исключил, что энергетическая инфраструктура Украины полностью развалится. По мнению Михайлова, разрушение произойдет на фоне прекращения поставок Западом ресурсов, необходимых для поддержания украинской экономики. В США, по словам военного эксперта, пришли к мнению, что 95% помощи Украине необходимо перенаправлять Израилю.

«На этом фоне мы видим уже закат государственности Украины», - подчеркнул собеседник «360».

Политолог добавил, что Россия все больше будет подталкивать украинский режим и его союзников к переговорному процессу на условиях РФ.

США Украина
09 ноября 2023, 12:53
Панические настроения заметили в интервью Зеленского
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Украинский президент Владимир Зеленский во время интервью NBC обратился к бывшему американскому лидеру Дональду Трампу из-за отчаяния. Такое мнение выразила журналист The American Thinker Оливия Мюррей.

Она напомнила, что несколько дней назад Зеленский дал интервью каналу NBC. Обозреватель заметила в поведении украинского лидера изменение.

«Это было обычное выступление, за исключением одного момента: паническое отчаяние украинского лидера было более ощутимым, чем обычно», - сказала она.

Мюррей предположила, что Зеленский пытался обратиться к Трампу из-за того, что чувствует приближение «неминуемой катастрофы». По мнению журналистки, его может ждать участь предыдущих спонсируемых США «союзников», которых власти Соединенных Штатов устранили.

Также автор заметила, что Зеленский стал скрыто угрожать западным союзникам из-за отсутствия дополнительной помощи. Журналистка назвала лидера Украины «неистовым наркоманом, жаждущим очередной дозы наркотиков».

Зеленский недавно признался, что боится голосов некоторых американских республиканцев. Однако при этом заверил, что его страна сможет сражаться и без помощи США.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина
09 ноября 2023, 12:49
МИД заявил о блокировке эвакуации россиян из сектора Газа
РИА «Новости»
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Процесс эвакуации россиян из сектора Газа остается заблокированным, несмотря на усилия дипломатов и выполнение всех условий сторон конфликта. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что причины такого поведения непонятны и вызывают вопросы.

«Мы никак не можем понять, почему этот процесс, несмотря на наши оперативные действия, несмотря на соблюдение нами всех тех требований и условий, которые сторонами в целях безопасности определены, не разблокируется», - заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что предложение посла Израиля в России Александра Бена Цви о возможности эвакуации россиян в ближайшие две недели недопустимо.

«Мы были по-настоящему шокированы, услышав заявление вчера посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков может потребоваться до двух недель», - подчеркнула Захарова.

В минувший вторник, 7 ноября, палестинское движение ХАМАС объявило, что Газу могут покинуть обладатели паспортов и Великобритании, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Франции и Германии.

Выход с палестинской территории открыли через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на юге сектора. На следующий день движение опубликовало новый список, куда вошли 379 человек, в том числе 100 американцев.

Глава отдела внешних связей ХАМАС Басем Наим заявил, что составлением списков занимаются США и Израиль. Он добавил, что палестинское движение никак не препятствует для выезда иностранцев со своей территории.

Израиль Египет Мария Захарова Россия Эвакуации Конфликт Израиля и Палестины Палестина
09 ноября 2023, 12:41
«Бумага закончится». Песков с иронией оценил рекордный госдолг США
РИА «Новости»
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Госдолг Соединенных Штатов настолько вырос, что скоро «бумаги будет не хватать» на доллары для его обслуживания. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент с речью политика опубликовал в личном Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Я вот только недавно читал, что Соединенные Штаты фактически около 200 миллионов долларов в час тратят на обслуживание своего долга», - указал Песков.

Он с иронией отметил, что совсем скоро печатные американские станки сломаются, а «бумаги будет не хватать».

Ранее политолог Алексей Ярошенко указал на брешь в казне США из-за рекордного государственного долга страны. Эксперт пояснил «360», что данный факт подтверждают изменения в решениях американского руководства финансировать Вооруженные силы Украины.

Ранее СМИ сообщали, что госдолг США вырос на 500 миллиардов долларов менее чем за месяц. Он достиг 33 триллионов 513 миллиардов долларов.

США Дмитрий Песков Госдолг
09 ноября 2023, 12:23
«Ваш президент убит». Соратники Прилепина взломали эфир украинского телевидения
Соцсети
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Соратники писателя Захара Прилепина из специального подразделения «Родня» провели хакерскую атаку на украинское телевидение и взломали прямой эфир. Об этом сообщили в релизе подразделения, оказавшемся в распоряжении «360».

Хакеры смогли получить доступ к общеукраинскому телеканалу ICTV и запустили свой текст в бегущей строчке.

«Киев окружен. Сложите оружие. Ваш президент убит. Слава России!» - говорилось в послании.

Специалисты «Родни» ранее взломали сайт украинского президента Владимира Зеленского. Они заменили его фотографию на главной странице на снимок бойца с позывным Фальцет на фоне стяга «Родни», а также объявили о его избрании на пост главы государства.

После этого Прилепин отмечал, что взлом сайта является лишь демонстрацией широких возможностей подразделения в информационной борьбе с Украиной.

Россия Хакеры Украина

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