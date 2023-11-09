Закат государственности. Украине предрекли печальную судьбу по итогам зимы

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что наступающая зима обещает стать для Украины еще более трудной, нежели предыдущая. Михайлов согласился с этим утверждением. На Украине регулярно отключают от света целые города и области, отметил военный эксперт.

«В принципе, [украинская] энергетическая система рушится. И я думаю, что зимой станет еще хуже. <…> Здесь можно сказать не то что Украине придется пережить сложную зиму, но и она может вообще не пережить эту зиму», - обратил внимание политолог.

Собеседник «360» не исключил, что энергетическая инфраструктура Украины полностью развалится. По мнению Михайлова, разрушение произойдет на фоне прекращения поставок Западом ресурсов, необходимых для поддержания украинской экономики. В США, по словам военного эксперта, пришли к мнению, что 95% помощи Украине необходимо перенаправлять Израилю.

«На этом фоне мы видим уже закат государственности Украины», - подчеркнул собеседник «360».

Политолог добавил, что Россия все больше будет подталкивать украинский режим и его союзников к переговорному процессу на условиях РФ.