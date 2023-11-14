14 ноября 2023, 06:08

«Закарпатье взорвется». Политика Зеленского приведет к гражданской войне на Украине

РИА «Новости»
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Из-за политики украинского президента Владимира Зеленского в стране начнется гражданская война. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Должен какой-то регион взорваться, все показывает, что скорее всего Закарпатье взорвется. Я думаю, процесс пошел. <…> Зеленский, мы тебя поздравляем, молодец, хорошо работаешь», - сказал он.

Так Соскин прокомментировал слова венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, который заявил, что украинская сторона не собирается решать важный для его страны вопрос о правах венгерского меньшинства в Закарпатье. Также глава МИД сообщил, что Будапешт выступил против выделения Киеву 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.

Ранее Сийярто на совещании в Брюсселе заявил, что Венгрия не допустит введения европейских санкций против ядерной энергетики России. Он отметил, что принятие ограничений серьезно ударит по его государству и санкции затронут российскую алмазную промышленность.

Владимир Зеленский Венгрия Украина
14 ноября 2023, 06:45
Сотрудник конгресса признался, что США откажутся помочь Украине одолеть Россию
Unsplash
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Конфликт на Украине завершится в пользу киевского режима только в том случае, если США станут его прямым участником. Однако Белый дом не пойдет на этот шаг, заявил журналу Newsweek сотрудник конгресса.

«Чтобы Украина победила, <…>, США придется не только придерживаться текущего курса, нам придется поднять свою вовлеченность в разы. К сожалению, мы на такое не пойдем», - сказал он.

Источник еженедельника допустил, что американские власти вовсе откажутся от поддержки киевского режима. По его словам, в конгрессе произошел раскол и началось обсуждение смены курса. Предвыборная кампания и заявления республиканца Дональда Трампа усугубили ситуацию.

Бизнесмен Ким Дотком объявил в соцсетях, что директору ЦРУ Уильяму Бернсу поручили заморозить украинский конфликт ради повышения рейтинга американского лидера Джо Байдена. По его информации, чиновника командируют в Киев. Там он сообщит президенту Владимиру Зеленскому о решении и предложит компенсацию.

США Международные отношения Россия Украина
14 ноября 2023, 05:20
Иракское ТВ выложило видео с похищенной россиянкой Цурковой
Unsplash
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Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись, на которой впервые после похищения показали россиянку Елизавету Цуркову. На видео женщина признается в подрывной работе на «Моссад» и ЦРУ, а также критикует действия израильских властей в секторе Газа.

На записи россиянка говорила на иврите, она рассказала, что работала на израильские и американские спецслужбы. Цуркова сообщила, что находилась в Сирии с целью построения связей между Израилем и демократическими силами сирийской стороны на северо-востоке страны.

«Я туда приехала в 2019 году во время службы в „Моссаде“ и ЦРУ. После этого я начала работать в Ираке над нормализацией с иракской либеральной оппозицией», - заявила россиянка.

Цуркова призналась, что в последнее время основной задачей было разжигание вражды с последующим конфликтом между шиитами в Ираке. Она также раскритиковала действия властей Израиля в секторе Газа. Цуркова заявила, что премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху управляют его жена и сын.

Израильская разведка «Моссад» поддержала предложение о закрытии бюро Al Jazeera в стране. Это решение также одобрили начальник штаба армии Херци Халеви, министр обороны Йоав Галан и МИД.

Израиль Россия Ирак Конфликт Израиля и Палестины
14 ноября 2023, 04:42
«Транспортная война» началась между Польшей и Украиной
РИА «Новости»
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Между Польшей и Украиной продолжает набирать обороты транспортная война, написал обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста. Польские перевозчики стремятся защитить внутренний рынок от украинских конкурентов.

Обозреватель сообщил, что польские водители заблокировали грузовиками три прохода на границе с Украиной.

«Требование протестующих очевидно - защитить польский рынок от недобросовестной конкуренции со стороны восточной границы», - написал Пяста.

Протестующие дальнобойщики недовольны политикой польских властей. Издание процитировало слова предпринимателя и политика Рафала Меклера, который заявил, что правящая партия Польши готова «отдать последнюю рубашку» Украине в ущерб собственному народу. Меклер подчеркнул, что они на это не согласны.

Украину ожидают торговые конфликты не только с Польшей, но и с другими европейскими странами, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Украинские власти должны быть готовы к таким противостояниям, им необходимо сформировать правила ведения переговоров и «давить в своих интересах».

Торговля Украина Польша
14 ноября 2023, 03:59
Попытки запретить культурные связи с Россией в Италии назвали актом насилия
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Попытки запретить культурные связи с Россией являются актом насилия. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель министра культуры Италии, арт-критик Витторио Згарби.

Замминистра отметил, что не понимает, какое отношение к политике государства имеет Федор Достоевский или Сергей Рахманинов. Идею отмены культуры арт-критик назвал безумной.

«Попытки запретить отношения в области культуры, цензурировать концерты, не давать певцам петь, а танцорам танцевать - это акт насилия», - заявил Згарби.

Он добавил, что это же касается спортсменов, которым не дают участвовать в Олимпиадах. Итальянский политик отметил абсурдность ситуации, когда гастролировать на Западе разрешают только тем артистам, которые не поддерживают политику России.

Згарби был единственным представителем итальянских властей на концерте известной пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы. Музыкант выступила в резиденции посольства РФ в Риме. Лисица исполнила произведения Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.

Ранее с федеральных российских каналов и из публичного пространства предложили убрать фильмы, музыку и песни из недружественных стран. В Госдуме отметили, что культурой отмены всего западного заниматься не нужно, однако возможность запретов все же исключать не стоит.

Италия Россия

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