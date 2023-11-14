«Закарпатье взорвется». Политика Зеленского приведет к гражданской войне на Украине

«Должен какой-то регион взорваться, все показывает, что скорее всего Закарпатье взорвется. Я думаю, процесс пошел. <…> Зеленский, мы тебя поздравляем, молодец, хорошо работаешь», - сказал он.

Так Соскин прокомментировал слова венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, который заявил, что украинская сторона не собирается решать важный для его страны вопрос о правах венгерского меньшинства в Закарпатье. Также глава МИД сообщил, что Будапешт выступил против выделения Киеву 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.

Ранее Сийярто на совещании в Брюсселе заявил, что Венгрия не допустит введения европейских санкций против ядерной энергетики России. Он отметил, что принятие ограничений серьезно ударит по его государству и санкции затронут российскую алмазную промышленность.