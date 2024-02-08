08 февраля 2024, 16:38

«Захватывающая вещь». Сийярто — про интервью Карлсона с Путиным

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет захватывающим, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА «Новости». Политик призвал дождаться эффекта после его публикации.

«Конечно, это захватывающая вещь - без сомнений, потому что если Такер Карлсон сделает интервью с президентом Путиным, это будет интересно», - сказал он.

Сийярто отметил - любопытно узнать, что рассказал российский лидер. Венгерский министр иностранных дел предложил понаблюдать за эффектом после выхода материла.

Весь мир затаив дыхание ждет интервью американского журналиста Карлсона с президентом Путиным. Его должны опубликовать в ночь на 9 февраля. Доктор политических наук Владимир Волох уверен, что материал «взорвет весь мир». Сам визит Карлсона в Москву и его интервью с Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в Соединенных Штатах и России.

Венгрия Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 16:37
Стало известно, кого включат в новый пакет санкций ЕС
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Евросоюз запланировал ввести санкции против 55 компаний и более 60 лиц, которые якобы помогали России производить оружие. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Ограничения будут нацелены на отдельных лиц и фирмы, занимающиеся производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники, используемых российскими оборонными фирмами для создания вооружений», - указали в издании.

По информации агентства, санкции коснутся судоходных организаций, которые якобы перевозили боеприпасы из КНДР в Россию, а также военных, политиков и директоров компаний.

Ранее немецкое информагентство DPA предположило, что Евросоюз объявит о новом пакете антироссийских ограничений в годовщину начала СВО - 24 февраля. В санкционный перечень могут войти порядка 200 имен и названий. По данным издания, включенным в список компаниям запретят продавать России технологии, используемые для военной отрасли.

Помимо ограничений Евросоюз собирается конфисковать доходы от заблокированных российских активов, добавили в немецком агентстве.

Санкции Россия Евросоюз
08 февраля 2024, 16:13
Около 300 литров нефти вытекло в Балтийское море
Читайте нас в: Google Новости
Несколько сотен литров нефти попало в Балтийское море, сообщила польская радиостанция RMF FM. Сбой при загрузке танкера произошел на топливном терминале, принадлежащем компании Orlen Lietuva.

«Порвался швартовный трос у буя нефтяного терминала. Это также привело к обрыву кабеля, подающего топливо в трюм корабля», - сообщил автор материала.

На место происшествия выехала служба охраны, два корабля ВМС Литвы устраняют разлив. Как уточнила радиостанция, в Балтийское море вытекло не менее 300 литров нефти.

«Длина загрязнения составила примерно девять километров, а из-за сильных волн пятно дрейфовало и перемещалось к югу от Бутинги», - добавили в RMF FM.

В компании Orlen началась внеплановая проверка. Специалистам предстоит выяснить, сколько именно нефтепродуктов оказалось в воде, и как это повлияет на окружающую среду.

Весной 2023 года на юго-западе Англии произошла утечка около 200 баррелей пластовой жидкости , содержащей большое количество нефти. Она вылилась в крупный залив, где обитает множество болотных птиц. Местные власти призвали жителей не купаться в водоеме. В городе Пул, где все произошло, объявили режим ЧП.

Литва Топливо Корабли Нефть Балтийское море
08 февраля 2024, 15:09
«Может постоять за себя». Песков заявил, что Такер Карлсон не нуждается в защите России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента Владимира Путина, не нуждается в защите с российской стороны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нуждается ли Карлсон в какой-то нашей защите? Я не думаю. Я думаю, что он может постоять за себя», - процитировало Пескова РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля отметил, что в США, кроме «не совсем вменяемых голосов» по поводу поступка Такера, звучат вменяемые. Для России важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с позицией и мировоззрением ее президента, резюмировал Песков.

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным появится на сайте Кремля 9 февраля, точное время пока не уточняется. На сайте самого журналиста оно выйдет в 02:00.

В США и ЕС некоторые негативно восприняли общение Карлсона с российским лидером. СМИ писали, что ему могут даже запретить въезд в страны Евросоюза - правда, потом выяснилось, что санкции применять все-таки не будут.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби выражал сомнения по поводу того, что выход этого интервью действительно необходим. Сам же Такер Карлсон убежден, что в США слишком мало знают о том, что на самом деле происходит в России и на Украине, и до людей нужно донести правду. Позже он планировал взять интервью и у украинского лидера Владимира Зеленского.

Дмитрий Песков Россия Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
08 февраля 2024, 14:57
США установили рекорд по закупке российского урана
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Соединенные Штаты Америки резко нарастили ввоз российского урана после одобрения законопроекта об ограничении импорта этого топлива. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации данных статистической службы, США за 2023 год закупили у России низкообогащенный уран на сумму в 1,2 миллиарда долларов. За декабрь 2023 года американская сторона вдвое нарастила его закупку - до максимальных с марта прошлого года 193,2 миллиона долларов.

В ноябре 2023 года США помимо России закупали уран у Японии, Великобритании и Бельгии. Всего американцы потратили 191 миллион долларов, из которых на долю российского ядерного топлива пришлось 96 миллионов долларов.

Ранее американское Министерство энергетики призвало отказаться от урана из России и начать производить так называемое высокопробно-низкообогащенное урановое топливо. США стали искать подрядчиков, чтобы запустить внутренние поставки. Администрация президента Джо Байдена назвала строительство и поддержание парка атомных электростанций критически важной частью программы борьбы с изменением климата.

США Топливо Рекорды Россия Экономика

Новости по теме