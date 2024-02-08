«Конечно, это захватывающая вещь - без сомнений, потому что если Такер Карлсон сделает интервью с президентом Путиным, это будет интересно», - сказал он.

Сийярто отметил - любопытно узнать, что рассказал российский лидер. Венгерский министр иностранных дел предложил понаблюдать за эффектом после выхода материла.

Весь мир затаив дыхание ждет интервью американского журналиста Карлсона с президентом Путиным. Его должны опубликовать в ночь на 9 февраля. Доктор политических наук Владимир Волох уверен, что материал «взорвет весь мир». Сам визит Карлсона в Москву и его интервью с Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в Соединенных Штатах и России.