16 ноября 2024, 17:30

Захватчиком заложников в пригороде Парижа оказался сын ресторатора

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Мужчина, устроивший захват заложников в городе Исси-ле-Мулино, оказался сыном владельца ресторана l’Olivier. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, мужчина вооружен ножом, место ЧП оцепила полиция. К ресторану прибыл переговорщик из Бригады розыска и реагирования.

Преступник взял в заложники трех или четырех сотрудников, посетителей внутри заведения нет. По информации издания, люди находятся в плену уже несколько часов.

Телеканал BFMTV сообщал, что на место ЧП прибыли правоохранители и медики. Подробностей захвата заложников он не привел.

Ранее теракт произошел в здании аэрокосмической компании Tusaş в Турции. Группа боевиков устроила стрельбу и взрыв. Жертвами теракта стали четыре человека, еще 14 пострадали.

Мужчина, устроивший захват заложников в городе Исси-ле-Мулино, оказался сыном владельца ресторана l’Olivier. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Париж Франция Полиция
16 ноября 2024, 16:19
Неизвестный захватилизаложников в пригороде Парижа
Читайте нас в: Google Новости
Неизвестный захватил заложников в ресторане в пригороде французской столицы. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Захват заложников произошел в Исси-ле-Мулино. Правоохранители оцепили в ресторан, на место прибыли медики. Подробностей ситуации телеканал не привел.

Париж Франция
16 ноября 2024, 16:14
Илон Маск пообещал «уничтожить» обвинявших его в связях с Россией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американский бизнесмен Илон Маск пообещал «найти и уничтожить» тех, кто обвинил его в связях с Россией. Заявление он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.

«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их… Они просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» - написал Маск.

Таким образом он отреагировал на письмо сенаторов от Демократической партии США Джин Шахин и Джека Рида, в котором они призвали Пентагон и Минюст проверить заявления о якобы наличии у Маска контактов с российскими властями. Также парламентарии предложили запретить предпринимателю участвовать в госзакупках, если обвинения его связях с Россией найдут подтверждение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала обвинивших Маска в контактах с РФ сенаторов расследовать убийство Джона Кеннеди. Помимо этого, она посоветовала им обратить внимание на Джо Байдена и его спонсирование Украины.

США Россия Илон Маск
16 ноября 2024, 15:48
Британские авианосцы признали уязвимыми перед вражескими ракетами
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales оказались уязвимым звеном Королевского флота Великобритании. Об этом сообщила газета The Times.

По словам источника, на недавних учениях проверяли способности флота противостоять «подавляющей силе», включая сценарий потопления авианосца.

Директор по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэви отметил, что технологии производства ракет быстро развиваются, и противнику стало проще обнаружить авианосцы. Например, Китай планирует продолжать развивать дальность своих противокорабельных ракет, а также производить гиперзвуковые комплексы DF-17, что может предоставить серьезную угрозу для западных сил в Тихом океане.

Представители Королевского флота в свою очередь заверили, что корабли защищены новейшими системами обороны, а любые сценарии, в том числе затопления, отрабатываются для обеспечения безопасности Великобритании.

Великобритания Ракеты Корабли
16 ноября 2024, 15:13
Протестующие в Абхазии отказались от предложения Бжании о досрочных выборах
Читайте нас в: Google Новости
Сторонники оппозиции не согласились на предложение президента Абхазии Аслана Бжании о проведении досрочных выборов в стране. Об этом сообщило РИА «Новости».

Перед демонстрантами выступил один из лидеров протеста Адгур Ардзинба и передал им предложения Бжании. Он также спросил у собравшихся, согласятся ли они, чтобы исполняющим обязанности главы государства до выборов стал вице-президент. Протестующие отвергли предложения Бжании и отказались покинуть правительственный комплекс. Они заявили, что согласятся лишь на отставку лидера государства.

Бжания пообещал сложить полномочия только после того, как сторонники оппозиции уйдут из здания парламента. Он добавил, что в случае отставки выдвинет свою кандидатуру на новых президентских выборах.

Волна протестов захлестнула Абхазию после обсуждения инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция не увидела в договоре никакой пользы и вышла на акции протеста.

Абхазия Выборы Протесты в Абхазии

Новости по теме