Захват государственных зданий террористами предотвратили в Армении
Террористическую группу, планировавшую захват государственных зданий, обезвредили в Армении. Об этом сообщила Служба национальной безопасности республики.
Подозреваемых в подготовке захвата правительственных зданий задержали. Предполагаемыми террористами оказались пять человек, их имена СНБ раскрывать не стала.
«[Задержанные] готовились в течение 2023 года совершить взрыв и иное общественно опасное деяние, а также занять и удержать здания государственного значения Армении и другие здания», - указали в ведомстве.
По данным Службы нацбезопасности республики, фигуранты планировали помешать деятельности армянских органов госвласти.
В сентябре в Армении проходили протесты, участники которых требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. На одной из таких акций в Ереване задержали более 140 человек.