Израильские военные подчеркнули, что захват грузового корабля в Аденском заливе являлся событием глобального уровня. По информации ЦАХАЛ, судно направлялось в Индию из Турции с международным экипажем.

«Это не израильское судно», - отметили в пресс-службе.

Ранее СМИ заявили, что участники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» напали на израильский грузовой корабль. Один из представителей организации Яхья Сариа предупредил, что группировка будет атаковать все принадлежащие Израилю суда, которые окажутся в зоне досягаемости.

Перед этим Сариа сообщил, что движение «Ансар Аллах» выпустило ракеты по территории еврейского государства. По его словам, ракетный обстрел стал ответом на действия ЦАХАЛ в секторе Газа.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви после ударов со стороны хуситов отметил, что страна не объявляла войну Йемену. Израильские военные ведут боевые действия только против ХАМАС, добавил он.