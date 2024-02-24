Захоронения советских воинов осквернили юге Литвы
В двух городах на юге Литвы осквернили захоронения времен Великой Отечественной войны. В Друскининкае облили неизвестной жидкостью памятник советским воинам, а в Алитусе краской испортили могилу жертв нацистской оккупации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент полиции Литвы.
«Патруль заметил, что краской облито массовое захоронение военнопленных и гражданских разных национальностей, уничтоженных во время нацистской оккупации», - передали в полиции.
На захоронение нанесли «возможно, антисемитские знаки». Другой памятник пострадал на Старом кладбище на улице Винцаса Кудирки. Подозреваемых пока не нашли, но административное правонарушение расследуют.
Ранее полицейские задержали женщину по подозрению в надругательстве над местами захоронения участников спецоперации во Владикавказе. Местная жительница разбросала венки и цветы, а также перевернула скамейки на могилах, надеясь найти выпивку.